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Скончался автор стихов к песне Лепса «Натали» Долженков

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Умер автор стихов к песням певца Григория Лепса, в числе которых «Натали» и «Я слушал дождь», Анатолий Долженков, сообщил сам Лепс в своем Telegram-канале.

«Сегодня ушёл из жизни Анатолий Михайлович Долженков, автор стихов к песням «Натали» и «Я слушал дождь», автор стихов ко всем песням моего первого альбома «Храни Вас Бог». Анатолий был замечательным поэтом, но прежде всего — замечательным человеком, мужем, отцом и моим другом», — написал Лепс.

Долженков также написал стихи к песне Михаила Шуфутинского «Поехали, извозчик, на Арбат». Кроме того, он писал для исполнителя Вадима Лоткина, Надежды Бабкиной, Льва Лещенко, Ларисы Долиной и других.

Накануне, 12 августа, на 54-м году жизни скончался поэт Герман Витке, который дебютировал как поэт-песенник и автор нескольких песен Богдана Титомира, в числе которых «Делай как я», «Кайф» и др. Впоследствии он сотрудничал с Леонидом Агутиным, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле, Анжеликой Варум, Мариной Хлебниковой, Николаем Басковым и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных