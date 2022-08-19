Скончался автор стихов к песне Лепса «Натали» Долженков

Накануне, 12 августа, на 54-м году жизни скончался поэт Герман Витке, который дебютировал как поэт-песенник и автор нескольких песен Богдана Титомира, в числе которых «Делай как я», «Кайф» и др. Впоследствии он сотрудничал с Леонидом Агутиным, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле, Анжеликой Варум, Мариной Хлебниковой, Николаем Басковым и др.