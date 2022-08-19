Скончался автор стихов к песне Лепса «Натали» Долженков
Умер автор стихов к песням певца Григория Лепса, в числе которых «Натали» и «Я слушал дождь», Анатолий Долженков, сообщил сам Лепс в своем Telegram-канале.
«Сегодня ушёл из жизни Анатолий Михайлович Долженков, автор стихов к песням «Натали» и «Я слушал дождь», автор стихов ко всем песням моего первого альбома «Храни Вас Бог». Анатолий был замечательным поэтом, но прежде всего — замечательным человеком, мужем, отцом и моим другом», — написал Лепс.
Долженков также написал стихи к песне Михаила Шуфутинского «Поехали, извозчик, на Арбат». Кроме того, он писал для исполнителя Вадима Лоткина, Надежды Бабкиной, Льва Лещенко, Ларисы Долиной и других.
Накануне, 12 августа, на 54-м году жизни скончался поэт Герман Витке, который дебютировал как поэт-песенник и автор нескольких песен Богдана Титомира, в числе которых «Делай как я», «Кайф» и др. Впоследствии он сотрудничал с Леонидом Агутиным, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле, Анжеликой Варум, Мариной Хлебниковой, Николаем Басковым и др.
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