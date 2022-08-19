Минфин США исключил из санкций пенсии физлиц, не находящихся в России

«Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, и которые были запрещены», – говорится в документе (цитата по ТАСС). Ранее из-под санкций были выведены пенсии американских граждан.