Минфин США исключил из санкций пенсии физлиц, не находящихся в России
Министерство финансов США исключило из антироссийских санкций транзакции, связанные с выплатой пенсий физлицам, не находящимся на территории России, следует из опубликованной на сайте управления по контролю над иностранными активами (OFAC) США лицензии.
«Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, и которые были запрещены», – говорится в документе (цитата по ТАСС). Ранее из-под санкций были выведены пенсии американских граждан.
Помимо этого минфин разрешил проведение сделок, связанных с закрытием физлицами счетов в попавших под санкции банках.
8 июня в ПФР сообщили, что иностранные банки после введения антироссийских санкций начали отклонять переводы пенсий россиянам, которые живут за границей. Во II квартале 2022 г. были возвращены платежи 37 граждан.
В ПФР напомнили, что правительство в апреле выпустило постановление, согласно которому перевод пенсий за границу нужно проводить через банки, которые не попали под антироссийские санкции.
По данным ПФР, за границей пенсии получают 124 500 россиян, живущих в 91 стране мира. В 2020 г. большинство российских пенсионеров проживало в Германии, Израиле и Абхазии. Общее число пенсионеров за рубежом упало почти втрое — в 2020 г. их было 341 000 человек.