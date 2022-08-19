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Минфин США исключил из санкций пенсии физлиц, не находящихся в России

Ведомости

Министерство финансов США исключило из антироссийских санкций транзакции, связанные с выплатой пенсий физлицам, не находящимся на территории России, следует из опубликованной на сайте управления по контролю над иностранными активами (OFAC) США лицензии.

«Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, и которые были запрещены», – говорится в документе (цитата по ТАСС). Ранее из-под санкций были выведены пенсии американских граждан.

Помимо этого минфин разрешил проведение сделок, связанных с закрытием физлицами счетов в попавших под санкции банках.

8 июня в ПФР сообщили, что иностранные банки после введения антироссийских санкций начали отклонять переводы пенсий россиянам, которые живут за границей. Во II квартале 2022 г. были возвращены платежи 37 граждан.

В ПФР напомнили, что правительство в апреле выпустило постановление, согласно которому перевод пенсий за границу нужно проводить через банки, которые не попали под антироссийские санкции.

По данным ПФР, за границей пенсии получают 124 500 россиян, живущих в 91 стране мира. В 2020 г. большинство российских пенсионеров проживало в Германии, Израиле и Абхазии. Общее число пенсионеров за рубежом упало почти втрое — в 2020 г. их было 341 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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