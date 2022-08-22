В результате обстрела Антоновского моста под Херсоном погибли два человека

«Есть двое погибших и 16 пострадавших. Есть средней тяжести, есть легкие», — сказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов. В том числе пострадавшие есть среди пассажиров паромной переправы, добавил он. Замглавы областной администрации объяснил, что удар из РСЗО был нанесен в тот момент, когда паром подходил к точке, куда пришелся удар по мосту. Ранее сообщалось о 15 пострадавших в ходе обстрела.