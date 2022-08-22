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В результате обстрела Антоновского моста под Херсоном погибли два человека

Ведомости

Правительство Херсонской области рассказало о двух погибших после обстрела Антоновского моста вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, пишет «РИА Новости».

«Есть двое погибших и 16 пострадавших. Есть средней тяжести, есть легкие», — сказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов. В том числе пострадавшие есть среди пассажиров паромной переправы, добавил он. Замглавы областной администрации объяснил, что удар из РСЗО был нанесен в тот момент, когда паром подходил к точке, куда пришелся удар по мосту. Ранее сообщалось о 15 пострадавших в ходе обстрела.

Антоновский мост – единственная переправа в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина – 25 м.

После того как российские войска заняли Херсон, ВСУ неоднократно обстреливали мост. В итоге конце июля власти Херсонской области перекрыли по нему движение, поскольку после обстрелов украинских военных было значительно повреждено дорожное полотно.

Впоследствии правительством области было принято решение начать восстановление моста, однако в августе его отложили, так как после очередного удара украинскими боевиками была повреждена техника для ремонта. В настоящее время через Днепр налажена паромная переправа.

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Ранее по теме: Не менее 15 человек пострадали из-за обстрела ВСУ Антоновского моста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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