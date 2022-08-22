В результате обстрела Антоновского моста под Херсоном погибли два человека
Правительство Херсонской области рассказало о двух погибших после обстрела Антоновского моста вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, пишет «РИА Новости».
«Есть двое погибших и 16 пострадавших. Есть средней тяжести, есть легкие», — сказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов. В том числе пострадавшие есть среди пассажиров паромной переправы, добавил он. Замглавы областной администрации объяснил, что удар из РСЗО был нанесен в тот момент, когда паром подходил к точке, куда пришелся удар по мосту. Ранее сообщалось о 15 пострадавших в ходе обстрела.
Антоновский мост – единственная переправа в Херсоне через Днепр. Он соединяет город с левобережьем Днепра. Его протяженность составляет около 1,4 км, а ширина – 25 м.
После того как российские войска заняли Херсон, ВСУ неоднократно обстреливали мост. В итоге конце июля власти Херсонской области перекрыли по нему движение, поскольку после обстрелов украинских военных было значительно повреждено дорожное полотно.
Впоследствии правительством области было принято решение начать восстановление моста, однако в августе его отложили, так как после очередного удара украинскими боевиками была повреждена техника для ремонта. В настоящее время через Днепр налажена паромная переправа.
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