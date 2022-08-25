В России начался осенний этап туристического кэшбэка

Она также добавила, что в программе принимают участие все регионы страны. Основным условием является оплата тура или проживания в гостинице картой «Мир». С этого года также изменились некоторые правила: теперь для участия в программе необходимо оплатить тур или отель минимум на три ночи, а не на две, как было раньше.