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Общество

В России начался осенний этап туристического кэшбэка

Ведомости

Сегодня начался осенний этап продаж по программе туристического кэшбэка в размере 20% от стоимости тура, но не более 20 000 руб. Программа распространится на поездки по России с 1 октября по 25 декабря и на круизы с 1 сентября и до окончания навигации, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале. Уточняется, что вернуть часть средств можно при совершении оплаты до 10 сентября.

Она также добавила, что в программе принимают участие все регионы страны. Основным условием является оплата тура или проживания в гостинице картой «Мир». С этого года также изменились некоторые правила: теперь для участия в программе необходимо оплатить тур или отель минимум на три ночи, а не на две, как было раньше.

«Ключевое нововведение этого этапа – повышенный кэшбэк до 40 000 руб. на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе», – сказано в сообщении Догузовой.

Президент России Владимир Путин еще в июне поручил правительству удвоить размер туристического кэшбэка для поездок на Дальний Восток. Теперь сумма возвращенных средств увеличится до 40 000 руб., но доля кэшбэка сохранится на уровне 20%.

Программу туристического кэшбэка при оплате поездок по России впервые запустили в августе 2020 г. Этой мерой власти планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кэшбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных