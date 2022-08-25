В России начался осенний этап туристического кэшбэка
Сегодня начался осенний этап продаж по программе туристического кэшбэка в размере 20% от стоимости тура, но не более 20 000 руб. Программа распространится на поездки по России с 1 октября по 25 декабря и на круизы с 1 сентября и до окончания навигации, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале. Уточняется, что вернуть часть средств можно при совершении оплаты до 10 сентября.
Она также добавила, что в программе принимают участие все регионы страны. Основным условием является оплата тура или проживания в гостинице картой «Мир». С этого года также изменились некоторые правила: теперь для участия в программе необходимо оплатить тур или отель минимум на три ночи, а не на две, как было раньше.
«Ключевое нововведение этого этапа – повышенный кэшбэк до 40 000 руб. на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе», – сказано в сообщении Догузовой.
Президент России Владимир Путин еще в июне поручил правительству удвоить размер туристического кэшбэка для поездок на Дальний Восток. Теперь сумма возвращенных средств увеличится до 40 000 руб., но доля кэшбэка сохранится на уровне 20%.
Программу туристического кэшбэка при оплате поездок по России впервые запустили в августе 2020 г. Этой мерой власти планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кэшбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки.
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