В Харьковской области начали выдавать права и госномера российского образца

На прошлой неделе выдача водительских прав и госномеров российского образца с цифровым кодом 185 началась в Запорожье. До этого в пророссийской гражданской администрации (ВГА) региона сообщили, что документы на получение российских паспортов подали более 30 000 человек. В Херсоне первые водительские права и госномера российского образца с кодом 184 начали выдавать 16 августа.