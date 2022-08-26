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В Харьковской области начали выдавать права и госномера российского образца

Ведомости

Сотрудники российской госавтоинспекции начали выдачу водительских удостоверений и госномеров с цифровым кодом 188, сообщила пресс-служба МВД.

В МВД отметили, что подразделение ГИБДД стало уже пятым Регистрационно-экзаменационным отделом госавтоинспекции, открывшимся с начала августа на освобожденных территориях Украины. Еще по два отдела находятся в Херсонской и Запорожской областях.

На прошлой неделе выдача водительских прав и госномеров российского образца с цифровым кодом 185 началась в Запорожье. До этого в пророссийской гражданской администрации (ВГА) региона сообщили, что документы на получение российских паспортов подали более 30 000 человек. В Херсоне первые водительские права и госномера российского образца с кодом 184 начали выдавать 16 августа. 

Ранее глава пророссийской ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что около 20% Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Он отмечал, что ситуация в регионе остается напряженной из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), также существует опасность проникновения диверсионных групп. В июле на подконтрольных России территориях Харьковской области было введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных