В Харьковской области начали выдавать права и госномера российского образца
Сотрудники российской госавтоинспекции начали выдачу водительских удостоверений и госномеров с цифровым кодом 188, сообщила пресс-служба МВД.
В МВД отметили, что подразделение ГИБДД стало уже пятым Регистрационно-экзаменационным отделом госавтоинспекции, открывшимся с начала августа на освобожденных территориях Украины. Еще по два отдела находятся в Херсонской и Запорожской областях.
На прошлой неделе выдача водительских прав и госномеров российского образца с цифровым кодом 185 началась в Запорожье. До этого в пророссийской гражданской администрации (ВГА) региона сообщили, что документы на получение российских паспортов подали более 30 000 человек. В Херсоне первые водительские права и госномера российского образца с кодом 184 начали выдавать 16 августа.
Ранее глава пророссийской ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что около 20% Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Он отмечал, что ситуация в регионе остается напряженной из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), также существует опасность проникновения диверсионных групп. В июле на подконтрольных России территориях Харьковской области было введено военное положение.
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