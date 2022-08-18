В Запорожье начали выдавать водительские права и госномера российского образца

Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. С того момента регионы приступили к интеграции в правовое и экономическое поле России. 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке.