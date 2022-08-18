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В Запорожье начали выдавать водительские права и госномера российского образца

Ведомости

В Запорожской области началась выдача водительских прав и госномеров российского образца, сообщило главное управление МВД по региону в своем Telegram-канале.

«С 16 августа в Мелитополе началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных номерных знаков транспортных средств с цифровым кодом «185», – говорится в сообщении.

Для получения документов российского образца необходимо сначала получить паспорт гражданина РФ, добавили в ведомстве.

Ранее в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили, что документы на получение российских паспортов подали более 30 000 человек. В Херсоне первые водительские права и госномера российского образца начали выдавать 16 августа. 

Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. С того момента регионы приступили к интеграции в правовое и экономическое поле России. 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке. 

В июне в ВГА Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. После этого в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных