Более 30 000 жителей Запорожской области подали заявления на получение паспортов РФ
В Запорожской области более 30 000 человек подали документы на получение российских паспортов, сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
«На сегодняшний день более 30 000 заявлений с полным пакетом документов находятся в обработке у специалистов пунктов паспортизации», – написал он в своем Telegram-канале.
Всего власти открыли 12 пунктов приема документов в Мелитополе, Бердянске, Акимовке и других населенных пунктах, добавил Балицкий.
Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. В мае пророссийские власти данных территорий заявили о планах провести референдум о присоединении к России.
В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. После этого в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.
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