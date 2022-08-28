Рослесхоз сообщил о ликвидации всех пожаров на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке ликвидированы все лесные пожары, сообщил «Ведомостям» представитель Рослесхоза. Сегодня в Якутии, по данным ведомства, был ликвидирован последний крупный лесной пожар, в дальневосточных регионах нет ни одного возгорания.
Площадь лесных пожаров в 2022 г. в Якутии уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 13 раз, рассказали в Рослесхозе. В этом году она составила 0,6 млн га, в то время как в прошлом возгорания распространились на 7,6 млн га. В годовом сравнении площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке снизилась в 3,8 раза до 2,27 млн га.
В Сибири идет дотушивание двух пожаров в Красноярском крае и на территории республики Тыва, добавили в ведомстве.
По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, с начала лесопожарного сезона площадь лесных пожаров в стране сократилась в 2,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,3 млн га.
«Этого удалось добиться благодаря увеличению часов авиапатрулирования и протяженности наземных маршрутов контроля лесов, увеличению штата лесных пожарных и обновлению парка спецтехники. Сегодня дотушивается 2 лесных пожарах в СФО, ликвидированы все возгорания в ДФО — федеральных округах с самыми многолесными регионами России», — сказал Советников.
По данным Рослесхоза, оперативность ликвидации лесных пожаров в целом по России составляет порядка 80%.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил о локализации лесных пожаров в Рязанской области. 22 августа было решено ввести режим ЧС в регионе, а также увеличить группировку, работающую над тушением пожара, до почти 9000 человек. 26 августа сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла за сутки на 2 600 га до почти 17 500 га.