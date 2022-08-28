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Рослесхоз сообщил о ликвидации всех пожаров на Дальнем Востоке

Ведомости

На Дальнем Востоке ликвидированы все лесные пожары, сообщил «Ведомостям» представитель Рослесхоза. Сегодня в Якутии, по данным ведомства, был ликвидирован последний крупный лесной пожар, в дальневосточных регионах нет ни одного возгорания. 

Площадь лесных пожаров в 2022 г. в Якутии уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 13 раз, рассказали в Рослесхозе. В этом году она составила 0,6 млн га, в то время как в прошлом возгорания распространились на 7,6 млн га. В годовом сравнении площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке снизилась в 3,8 раза до 2,27 млн га.

В Сибири идет дотушивание двух пожаров в Красноярском крае и на территории республики Тыва, добавили в ведомстве. 

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По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, с начала лесопожарного сезона площадь лесных пожаров в стране сократилась в 2,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,3 млн га. 

«Этого удалось добиться благодаря увеличению часов авиапатрулирования и протяженности наземных маршрутов контроля лесов, увеличению штата лесных пожарных и обновлению парка спецтехники. Сегодня дотушивается 2 лесных пожарах в СФО, ликвидированы все возгорания в ДФО — федеральных округах с самыми многолесными регионами России», — сказал Советников.

По данным Рослесхоза, оперативность ликвидации лесных пожаров в целом по России составляет порядка 80%.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил о локализации лесных пожаров в Рязанской области. 22 августа было решено ввести режим ЧС в регионе, а также увеличить группировку, работающую над тушением пожара, до почти 9000 человек. 26 августа сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла за сутки на 2 600 га до почти 17 500 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных