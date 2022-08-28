Рослесхоз сообщил о ликвидации всех пожаров на Дальнем Востоке

Площадь лесных пожаров в 2022 г. в Якутии уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 13 раз, рассказали в Рослесхозе. В этом году она составила 0,6 млн га, в то время как в прошлом возгорания распространились на 7,6 млн га. В годовом сравнении площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке снизилась в 3,8 раза до 2,27 млн га.