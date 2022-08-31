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Общество

Минпросвещения рекомендовало провести линейки 1 сентября в очном формате

Ведомости

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рекомендовал школам провести традиционные линейки 1 сентября в очном формате. Трансляция общероссийского родительского собрания, на котором выступил Кравцов, велась в официальном сообществе ведомства во «ВКонтакте».

«Еще раз я хочу сказать — у нас очный формат обучения. Мы рекомендуем проводить очные линейки, в основном во всех школах линейки пройдут очно, только, еще раз, какие-то чрезвычайные ситуации могут изменить традиционный формат», — сказал он.

В этом году дистанционный формат торжественных линеек сохранится в приграничных школах Курской области, это затронет 13 школ и три филиала, сообщал ТАСС. Учащиеся школ приграничных районов Белгородской области встретят новый учебный год в соседних учреждениях. «Усеченный» формат проведения торжественной линейки 1 сентября для первоклассников и выпускников, распространенный в период пандемии, сохранится в Севастополе, где объявлен «желтый» уровень террористической опасности, об этом рассказал глава региона Михаил Развожаев.

Помимо этого, в апреле Кравцов сообщил, что с нового учебного года все школы будут обязаны каждый понедельник исполнять российский гимн и поднимать государственный флаг. По его словам, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности у детей.

Также Кравцов сообщил, что первые уроки в школах России по понедельникам, начиная с 5 сентября, будут посвящены классному часу в рамках «Разговоров о важном». На таких уроках будут обсуждать историю города и региона, в котором находится школа, биографии различных исторических личностей и моральные качества человека. Уроки будут начинаться сразу после поднятия флага и исполнения гимна России. Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события.

Впервые Минпросвещения рекомендовало отказаться от проведения линеек 1 сентября в традиционном формате в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Тогда учеба после начала дистанционных занятий весной возобновилась в очном формате, но без торжественной линейки. В очном, но «усеченном» из-за коронавируса формате линейки также были проведены и в прошлом году в трети регионов России, тогда торжество могли посетить только ученики первых и выпускных классов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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