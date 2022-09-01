Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 000
Почти 50 500 человек в 100 странах мира заразились оспой обезьян, следует из сводных данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Наибольшее число зафиксированных случаев приходится на США (17 994, + 2117 случаев за неделю), Испанию (6543, +259 за неделю) и Бразилию (4693, +709).
Оспа обезьян – вирусное, передающееся от животного к человеку заболевание, которое может также передаваться и от человека к человеку при тесном физическом контакте. Симптомы этого заболевания включают в себя лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, а также высыпания или поражения кожи спустя один–три дня после повышения температуры. При этом, как указывает ВОЗ, симптомы обычно сохраняются две–четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения, однако в редких случаях заболевание может привести к тяжелым осложнениям и смерти. Всего в мире зафиксировано 16 случаев гибели пациентов от оспы обезьян.
Впервые о зараженном этим вирусом сообщили в Великобритании 7 мая. 12 июля первый случай был зарегистрирован и в России, больной уже полностью здоров и его выписали из больницы 2 августа. О каких-либо других случаях оспы обезьян в России не сообщалось.
23 июля глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В организации отмечали, что риск распространения заболевания особенно высок в Европе. 30 августа медики сообщили о первом в США случае смерти пациента с диагностированной оспой обезьян, однако вызвана ли смерть именно этим вирусом, пока не установлено.
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