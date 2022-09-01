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Общество

Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 000

Ведомости

Почти 50 500 человек в 100 странах мира заразились оспой обезьян, следует из сводных данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшее число зафиксированных случаев приходится на США (17 994, + 2117 случаев за неделю), Испанию (6543, +259 за неделю) и Бразилию (4693, +709).

Оспа обезьян – вирусное, передающееся от животного к человеку заболевание, которое может также передаваться и от человека к человеку при тесном физическом контакте. Симптомы этого заболевания включают в себя лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, а также высыпания или поражения кожи спустя один–три дня после повышения температуры. При этом, как указывает ВОЗ, симптомы обычно сохраняются две–четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения, однако в редких случаях заболевание может привести к тяжелым осложнениям и смерти. Всего в мире зафиксировано 16 случаев гибели пациентов от оспы обезьян.

Впервые о зараженном этим вирусом сообщили в Великобритании 7 мая. 12 июля первый случай был зарегистрирован и в России, больной уже полностью здоров и его выписали из больницы 2 августа. О каких-либо других случаях оспы обезьян в России не сообщалось.

23 июля глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В организации отмечали, что риск распространения заболевания особенно высок в Европе. 30 августа медики сообщили о первом в США случае смерти пациента с диагностированной оспой обезьян, однако вызвана ли смерть именно этим вирусом, пока не установлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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