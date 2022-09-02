Ограничения полетов на юг России продлили до 10 сентября

11 аэропортов остаются закрытыми уже почти полгода. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло решение расширить объем поддержки аэропортов еще на 2,5 млрд руб. Премьер подчеркнул, что важно сохранить специалистов и оборудование в аэропортах. Он также добавил, что в те города, в которых приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.