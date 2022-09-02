Ограничения полетов на юг России продлили до 10 сентября
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге России до 10 сентября, сообщается на сайте ведомства.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября 2022 г. 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.
Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. В ведомстве также напомнили о рекомендациях авиакомпаниями использовать для перевозки пассажиров аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали.
11 аэропортов остаются закрытыми уже почти полгода. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло решение расширить объем поддержки аэропортов еще на 2,5 млрд руб. Премьер подчеркнул, что важно сохранить специалистов и оборудование в аэропортах. Он также добавил, что в те города, в которых приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.
Так, 22 июля «Аэрофлот» совместно с оператором поездов дальнего следования «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») запустил проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу. Пассажиры смогут купить билет на самолет до Сочи, а оттуда – на поезд до Краснодара, Анапы и других городов Краснодарского края.
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