Елизавету II поместили под наблюдение врачей
Врачи обеспокоены состоянием здоровья 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II и потому рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
«После обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», — сказано в сообщении. На фоне этих новостей сын королевы принц Чарльз и ее внук принц Уильям выехали в Шотландию в замок Балморал, где сейчас находится Елизавета II, чтобы быть с ней в эти минуты.
Ранее королева встретилась с нынешним премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и попросила ее сформировать новое правительство, приняв тем самым ее вступление в должность. Аудиенция прошла в Балморале, а не в Букингемском дворце, так как в конце августа врачи посоветовали королеве отказаться от длительных поездок и путешествий из-за состояния здоровья.
На фоне новостей об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II Трасс сообщила, что «мысли народа Соединенного Королевства» сейчас с королевой. Помимо этого, телерадиокорпорация Великобритании BBC изменила сетку вещания.
Уточняется, что королева с прошлого года испытывает «эпизодические проблемы с мобильностью», из-за которых весной этого года она пропустила несколько традиционных мероприятий, в том числе церемонию официального открытия парламента, которую она пропускала лишь дважды во время правления — из-за беременности.
В начале июля Букингемский дворец сообщил о сокращении части обязанностей королевы и передаче их принцу Чарльзу. Корректировки в перечень обязанностей монарха внесли впервые за 10 лет. В результате обновлений для королевы был отменен ряд обязательных мероприятий, некоторые из которых взял на себя 73-летний принц Уэльский. В частности, из списка событий королевского календаря исключили государственное открытие парламента.
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