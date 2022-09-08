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Общество

Елизавету II поместили под наблюдение врачей

Ведомости

Врачи обеспокоены состоянием здоровья 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II и потому рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца. 

«После обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», — сказано в сообщении. На фоне этих новостей сын королевы принц Чарльз и ее внук принц Уильям выехали в Шотландию в замок Балморал, где сейчас находится Елизавета II, чтобы быть с ней в эти минуты. 

Ранее королева встретилась с нынешним премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и попросила ее сформировать новое правительство, приняв тем самым ее вступление в должность. Аудиенция прошла в Балморале, а не в Букингемском дворце, так как в конце августа врачи посоветовали королеве отказаться от длительных поездок и путешествий из-за состояния здоровья.

На фоне новостей об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II Трасс сообщила, что «мысли народа Соединенного Королевства» сейчас с королевой. Помимо этого, телерадиокорпорация Великобритании BBC изменила сетку вещания. 

Уточняется, что королева с прошлого года испытывает «эпизодические проблемы с мобильностью», из-за которых весной этого года она пропустила несколько традиционных мероприятий, в том числе церемонию официального открытия парламента, которую она пропускала лишь дважды во время правления — из-за беременности. 

В начале июля Букингемский дворец сообщил о сокращении части обязанностей королевы и передаче их принцу Чарльзу. Корректировки в перечень обязанностей монарха внесли впервые за 10 лет. В результате обновлений для королевы был отменен ряд обязательных мероприятий, некоторые из которых взял на себя 73-летний принц Уэльский. В частности, из списка событий королевского календаря исключили государственное открытие парламента. 

Ранее по теме: Юбилей правления Елизаветы II: от Британской империи до Brexit

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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