Елизавету II поместили под наблюдение врачей

«После обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», — сказано в сообщении. На фоне этих новостей сын королевы принц Чарльз и ее внук принц Уильям выехали в Шотландию в замок Балморал, где сейчас находится Елизавета II, чтобы быть с ней в эти минуты.