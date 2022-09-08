СМИ: один человек пострадал при взрыве в доме на северо-западе Москвы

По подсчетам «РИА Новости», в 2021 г. в России произошло более 30 взрывов бытового газа в жилых домах, которые получили широкое освещение в СМИ. Наиболее резонансными стал взрыв газовоздушной смеси 8 сентября в Ногинске в Московской области в результате которого погибли 7 человек, минимум 17 получили ранения. Причиной взрыва могла стать утечка газа, который жители квартиры могли включить ночью для обогрева квартиры.