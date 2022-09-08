СМИ: один человек пострадал при взрыве в доме на северо-западе Москвы
Женщина пострадала при взрыве в девятиэтажном жилом доме на северо-западе Москвы, об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Уточняется, что пока неизвестно, что именно взорвалось.
«По предварительной информации, произошел взрыв в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Тепличном переулке, пострадала женщина», — сообщило ведомство. При этом возгорания и дальнейшего разрушения в доме не произошло.
По информации ТАСС, в доме взорвался бытовой газ. Все жильцы были эвакуированы.
По подсчетам «РИА Новости», в 2021 г. в России произошло более 30 взрывов бытового газа в жилых домах, которые получили широкое освещение в СМИ. Наиболее резонансными стал взрыв газовоздушной смеси 8 сентября в Ногинске в Московской области в результате которого погибли 7 человек, минимум 17 получили ранения. Причиной взрыва могла стать утечка газа, который жители квартиры могли включить ночью для обогрева квартиры.
После произошедшего в Госдуме обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление в квартирах, если температура воздуха три дня подряд не превышает 10 градусов. Сейчас же отопление включается, если в течение пяти дней температура воздуха оказывается ниже 8 градусов.
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