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СМИ: один человек пострадал при взрыве в доме на северо-западе Москвы

Ведомости

Женщина пострадала при взрыве в девятиэтажном жилом доме на северо-западе Москвы, об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Уточняется, что пока неизвестно, что именно взорвалось. 

«По предварительной информации, произошел взрыв в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Тепличном переулке, пострадала женщина», — сообщило ведомство. При этом возгорания и дальнейшего разрушения в доме не произошло. 

По информации ТАСС, в доме взорвался бытовой газ. Все жильцы были эвакуированы. 

По подсчетам «РИА Новости», в 2021 г. в России произошло более 30 взрывов бытового газа в жилых домах, которые получили широкое освещение в СМИ. Наиболее резонансными стал взрыв газовоздушной смеси 8 сентября в Ногинске в Московской области в результате которого погибли 7 человек, минимум 17 получили ранения. Причиной взрыва могла стать утечка газа, который жители квартиры могли включить ночью для обогрева квартиры.  

После произошедшего в Госдуме обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление в квартирах, если температура воздуха три дня подряд не превышает 10 градусов. Сейчас же отопление включается, если в течение пяти дней температура воздуха оказывается ниже 8 градусов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных