В Госдуме призвали признать организацию Russian election monitor нежелательной

«Зарубежные неправительственные организации оказывают давление на парламентариев европейских стран, чтобы не допустить их участие в наблюдении на выборах в России», — отметил Пискарев. В этой кампании, пояснил он, в частности, участвует финансируемая правительством ФРГ НПО Russian election monitor (REM).