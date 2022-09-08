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В Госдуме призвали признать организацию Russian election monitor нежелательной

Ведомости

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру признать нежелательной в России деятельность организации Russian election monitor. Об этом говорится в Telegram-канале комиссии.

«Зарубежные неправительственные организации оказывают давление на парламентариев европейских стран, чтобы не допустить их участие в наблюдении на выборах в России», — отметил Пискарев. В этой кампании, пояснил он, в частности, участвует финансируемая правительством ФРГ НПО Russian election monitor (REM).

Пискарев сообщил, что уже направил в Генеральную прокуратуру материалы о необходимости признания деятельности REM нежелательной на территории России. По его словам, эта НПО пытается «дискредитировать избирательную систему, манипулировать сознанием избирателей» формировать негативный образ России за рубежом.

19 августа Министерство юстиции России включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны, «Канадский украинский конгресс» (КУК) или «Конгресс украинцев Канады», «Институт Макдональда-Лорье» и «Украинскую национальную федерацию Канады».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных