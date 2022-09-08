В Госдуме призвали признать организацию Russian election monitor нежелательной
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру признать нежелательной в России деятельность организации Russian election monitor. Об этом говорится в Telegram-канале комиссии.
«Зарубежные неправительственные организации оказывают давление на парламентариев европейских стран, чтобы не допустить их участие в наблюдении на выборах в России», — отметил Пискарев. В этой кампании, пояснил он, в частности, участвует финансируемая правительством ФРГ НПО Russian election monitor (REM).
Пискарев сообщил, что уже направил в Генеральную прокуратуру материалы о необходимости признания деятельности REM нежелательной на территории России. По его словам, эта НПО пытается «дискредитировать избирательную систему, манипулировать сознанием избирателей» формировать негативный образ России за рубежом.
19 августа Министерство юстиции России включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны, «Канадский украинский конгресс» (КУК) или «Конгресс украинцев Канады», «Институт Макдональда-Лорье» и «Украинскую национальную федерацию Канады».
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