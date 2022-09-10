«Коммерсантъ» сообщил о трудностях при возврате средств за отмененные рейсы

Часть внутренних перевозок оказалась невозможной в связи с закрытием 11 аэропортов в южных городах — Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Текущие ограничения действуют до 29 августа. Минтранс ожидает, что авиакомпании потеряют из-за этого около 19 млн пассажиров в этом году («Ведомости» писали об этом 24 июля).