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«Коммерсантъ» сообщил о трудностях при возврате средств за отмененные рейсы

Ведомости

Путешественники с трудом добиваются возврата средств за отмененные рейсы, количество конфликтных ситуаций в туристической сфере резко выросло, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на туррынке.

На наличие задержек с получением средств указали также несколько опрошенных изданием путешественников. Замначальника управления надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский подтвердил рост числа подобных обращений в адрес ОТА. Он отметил, что до введения санкций и ухода с рынка иностранных платежных систем такие жалобы носили эпизодический характер.

«Яндекс.Путешествия» оценили число обращений клиентов в отношении партнерских ОТА «в пределах нормы». Источник издания на туррынке отметил, что из-за санкций срок возврата средств при отмене рейсов зарубежных перевозчиков увеличился с 4—5 до 30—90 дней.

«Часть задержек обусловлена тем, что оплата была проведена российскими картами Visa и MasterCard, эти игроки ушли с российского рынка, осуществление транзакций временно невозможно», — подтвердила директор департамента по клиентскому опыту OneTwoTrip Екатерина Антонова.

Она отметила, что доля обращений пользователей за возвратом средств в структуре продаж сервиса не изменилась, но абсолютное число их растет. Эксперт связала эту тенденцию с продлением запретов на полеты в некоторые аэропорты России, отменой международных рейсов, уходом из страны части зарубежных перевозчиков.

В конце августа Росавиация определила 19 авиакомпаний-получателей 2,5 млрд руб. субсидий в связи с возвратом билетов за отмененные рейсы. Средства перечислят из федерального бюджета, следует из данных Росавиации. Nordwind получит 316 млн руб., «Уральские авиалинии» — 302,8 млн, S7 — 128 млн, Smartavia — 103 млн, «Ютэйр» — 55,8 млн, Red Wings — 29,8 млн. При этом «Аэрофлот» получит 1,4 млрд руб., а входящая с ним в одну группу «Победа» — 1,7 млн руб.

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Как сообщила Росавиация, выплаты должны были начаться в конце августа — начале сентября текущего года, после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с ведомством. «Ведомости» направили запрос в Росавиацию, а также крупнейшим российским авиаперевозчикам.

Российским авиаперевозчикам пришлось отменить ряд международных рейсов после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 г. Тогда США, Великобритания, Канада и страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для отечественных авиакомпаний, а Россия ввела зеркальные меры.

Часть внутренних перевозок оказалась невозможной в связи с закрытием 11 аэропортов в южных городах — Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Текущие ограничения действуют до 29 августа. Минтранс ожидает, что авиакомпании потеряют из-за этого около 19 млн пассажиров в этом году («Ведомости» писали об этом 24 июля).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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