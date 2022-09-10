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Папа Римский призвал молиться во избежание ядерной войны

Ведомости

Папа римский Франциск на встрече с участниками пленарного заседания Папской академии наук призвал молиться Деве Марии, чтобы не допустить ядерной войны. Он указал на разрушения, которые, по его словам, несут вооруженные конфликты между странами в настоящий момент. Понтифик также указал на растущее число вооруженных конфликтов в мире.

«Число вооруженных конфликтов вызывает серьезное беспокойство. Я уже говорил о третьей мировой войне "по частям", но сегодня, вероятно, можно говорить уже о войне "тотальной". Святой Иоанн Павел II благодарил Бога за то, что воззвал к Деве Марии, чье заступничество избавило мир от ядерной войны. Сегодня мы должны продолжать молиться об этом снова, хотя эта опасность уже давно должна была быть предотвращена», — отметил он (цитата по ТАСС).

Глава католической церкви считает, что мир «откатывается назад» в соблюдении прав человека и международного права.

«После двух трагических мировых войн казалось, что мир научился идти вперед при уважении прав человека и международного права, а также всех форм взаимодействия. Но, к сожалению, сейчас мы видим знаки отката назад», — сказал папа римский.

Ранее папа Римский заявил, что мир переживает «третью мировую войну», и призвал остановить ее. Глава католической церкви также сообщил о готовности посетить Донбасс после своего визита в Россию, который запланирован на весну 2023 г.

Ранее по теме: Папа Римский заявил о планах посетить Москву и Киев

О своих планах посетить Москву и Киев для помощи в мирном урегулировании конфликта папа Римский Франциск заявил в интервью Reuters 4 июля. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели контакты о возможном визите папы в Москву. За несколько месяцев до этого Ватикан впервые попросил о поездке в Москву, однако там ответили, что время неподходящее. 5 сентября в интервью CNN Portugal папа Римский заявил, что его лечащий врач призвал его отменить визиты на Украину и в Россию в связи с плохим состоянием здоровья, в частности из-за травмы колена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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