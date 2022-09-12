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Общество

CSM: западные санкции стимулировали развитие внутреннего туризма в России

Ведомости

Санкции стран Запада поспособствовали развитию внутреннего туризма в России, пишет американское издание The Christian Science Monitor (CSM).

«Туроператоры сообщают о резком росте бронирований, особенно по традиционным направлениям, в том числе круизы по реке Волга и пляжный отдых в черноморских курортных центрах Краснодара и Сочи», — отмечает издание.

По информации CSM, туризм в России укрепляется, несмотря на жесткие санкции, которые действуют уже более полугода. Рубль сейчас силен, уровень занятости и доходов населения стабилен, а внутренняя транспортная сеть работает исправно.

«Туроператоры также сообщают о удивительно высоком спросе, особенно среди молодежи, на множество внутренних направлений, которые никогда не рассматривались большинством россиян как места, достойные посещения, и где у местных жителей мало возможностей для их приема в индустрии гостеприимства и туристической инфраструктуре», — отмечают авторы, приводя в пример Сибирь, Северный Кавказ и Карелию.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сегодня сообщила, что общее число отдохнувших с июня по август в российских регионах туристов составило 25 млн, это больше, чем в 2021 г. и в допандемийном 2019 г.

Глава Ростуризма добавила, что среди направлений для экскурсионных городских поездок лидировали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, исторические города Золотого кольца и Русского Севера.

В России также действует программа туристического кешбэка, который был введен в августе прошлого года для поддержки внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн. По подсчетам Ростуризма, за год действия программы граждане потратили на поездки 32,4 млрд руб. и смогли вернуть около 6,15 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных