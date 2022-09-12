CSM: западные санкции стимулировали развитие внутреннего туризма в России

«Туроператоры также сообщают о удивительно высоком спросе, особенно среди молодежи, на множество внутренних направлений, которые никогда не рассматривались большинством россиян как места, достойные посещения, и где у местных жителей мало возможностей для их приема в индустрии гостеприимства и туристической инфраструктуре», — отмечают авторы, приводя в пример Сибирь, Северный Кавказ и Карелию.