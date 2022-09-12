CSM: западные санкции стимулировали развитие внутреннего туризма в России
Санкции стран Запада поспособствовали развитию внутреннего туризма в России, пишет американское издание The Christian Science Monitor (CSM).
«Туроператоры сообщают о резком росте бронирований, особенно по традиционным направлениям, в том числе круизы по реке Волга и пляжный отдых в черноморских курортных центрах Краснодара и Сочи», — отмечает издание.
По информации CSM, туризм в России укрепляется, несмотря на жесткие санкции, которые действуют уже более полугода. Рубль сейчас силен, уровень занятости и доходов населения стабилен, а внутренняя транспортная сеть работает исправно.
«Туроператоры также сообщают о удивительно высоком спросе, особенно среди молодежи, на множество внутренних направлений, которые никогда не рассматривались большинством россиян как места, достойные посещения, и где у местных жителей мало возможностей для их приема в индустрии гостеприимства и туристической инфраструктуре», — отмечают авторы, приводя в пример Сибирь, Северный Кавказ и Карелию.
Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сегодня сообщила, что общее число отдохнувших с июня по август в российских регионах туристов составило 25 млн, это больше, чем в 2021 г. и в допандемийном 2019 г.
Глава Ростуризма добавила, что среди направлений для экскурсионных городских поездок лидировали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, исторические города Золотого кольца и Русского Севера.
В России также действует программа туристического кешбэка, который был введен в августе прошлого года для поддержки внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн. По подсчетам Ростуризма, за год действия программы граждане потратили на поездки 32,4 млрд руб. и смогли вернуть около 6,15 млрд руб.
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