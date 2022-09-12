Погиб директор по авиаотрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин погиб, сообщили в пресс-службе корпорации.
«2 сентября 2022 г. стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина», – говорится в сообщении.
В корпорации назвали гибель Печорина большой потерей и выразили соболезнования его родным и близким.
Как уточняет «Комсомольская правда», Печорин утонул 10 сентября, упав за борт катера.
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