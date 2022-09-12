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В Госдуму внесли законопроект о праве многодетных поступить в мобилизационный резерв

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о праве граждан, имеющих трех и более детей, на поступление в мобилизационный резерв, следует из документа, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента. Его авторами выступили депутаты во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Поправки предлагается внести в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе». Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание.

«В настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, т. е. они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и, соответственно, они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать», — указано в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается уточнить саму категорию таких граждан, установив, что они освобождаются от призыва на военные сборы при условии нахождения детей на их иждивении. 

Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.

Ранее сегодня глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что в России нет необходимости вводить военное положение из-за ситуации на Украине, необходимость в мобилизации также отсутствует. «Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения», — заявил Климов в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных