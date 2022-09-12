В Госдуму внесли законопроект о праве многодетных поступить в мобилизационный резерв

«В настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, т. е. они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и, соответственно, они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать», — указано в пояснительной записке.