Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Сунгоркин начинал карьеру в «Комсомольской правде» в 1985 г., занимая поэтапно различные должности — от заместителя редактора отдела рабочей молодёжи до главного редактора, которым он стал в 1997 г. С 2002 г. совмещал две должности: генеральный директор и главный редактор ЗАО ИД «Комсомольская правда».