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Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Ведомости

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет, передает ТАСС со ссылкой на источник. Позже эту информацию подтвердило издание.

По словам собеседника агентства, причиной смерти стал инсульт.

Сунгоркин начинал карьеру в «Комсомольской правде» в 1985 г., занимая поэтапно различные должности — от заместителя редактора отдела рабочей молодёжи до главного редактора, которым он стал в 1997 г. С 2002 г. совмещал две должности: генеральный директор и главный редактор ЗАО ИД «Комсомольская правда».

В 2016 г. журналист был включен в санкционный список Украины президентом Петром Порошенко, ему запрещен въезд в страну. После начала военной операции на Украине Сунгоркин вместе с генеральными директорами ТАСС и ВГТРК Сергеем Михайловым и Олег Добродеевым попал в санкционный список ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных