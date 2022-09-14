Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет, передает ТАСС со ссылкой на источник. Позже эту информацию подтвердило издание.
По словам собеседника агентства, причиной смерти стал инсульт.
Сунгоркин начинал карьеру в «Комсомольской правде» в 1985 г., занимая поэтапно различные должности — от заместителя редактора отдела рабочей молодёжи до главного редактора, которым он стал в 1997 г. С 2002 г. совмещал две должности: генеральный директор и главный редактор ЗАО ИД «Комсомольская правда».
В 2016 г. журналист был включен в санкционный список Украины президентом Петром Порошенко, ему запрещен въезд в страну. После начала военной операции на Украине Сунгоркин вместе с генеральными директорами ТАСС и ВГТРК Сергеем Михайловым и Олег Добродеевым попал в санкционный список ЕС.
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