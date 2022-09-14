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Общество

Суд в Москве снова арестовал Гозмана на 15 суток

Ведомости

Общественному деятелю Леониду Гозману (признан в России СМИ-иноагентом) назначили административный арест по делу об отождествлении СССР с нацистской Германией в 2013 г., передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

«Суд постановил признать Гозмана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ ("Публичное отождествление СССР с нацистской Германией"), и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста», — огласил судья.

Первый раз по аналогичному делу политика арестовали 30 августа. Основанием для привлечения Гозмана к ответственности стал один его постов в соцсетях. Защита, как ожидается, обжалует приговор.

Штрафы до 5000 руб. или арест до 15 суток за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне были введены законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным в апреле. В частности, речь идет о публичном отождествлении действий руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями руководства и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в ходе Второй мировой войны. Также нарушением будет считаться отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Гозман работал советником Анатолия Чубайса в 1996-1998 гг., когда тот занимал пост руководителя администрации президента РФ, а затем первого вице-премьера правительства РФ. После чего он работал в РАО «ЕЭС России» все также с Чубайсом, там он занял пост советника руководителя и стал членом совета директоров. С 2008 г. работал с Чубайсом в «Роснано» (изначально «Роснанотехнологии»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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