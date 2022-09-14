Суд в Москве снова арестовал Гозмана на 15 суток
Общественному деятелю Леониду Гозману (признан в России СМИ-иноагентом) назначили административный арест по делу об отождествлении СССР с нацистской Германией в 2013 г., передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
«Суд постановил признать Гозмана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ ("Публичное отождествление СССР с нацистской Германией"), и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста», — огласил судья.
Первый раз по аналогичному делу политика арестовали 30 августа. Основанием для привлечения Гозмана к ответственности стал один его постов в соцсетях. Защита, как ожидается, обжалует приговор.
Штрафы до 5000 руб. или арест до 15 суток за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне были введены законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным в апреле. В частности, речь идет о публичном отождествлении действий руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями руководства и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в ходе Второй мировой войны. Также нарушением будет считаться отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.
Гозман работал советником Анатолия Чубайса в 1996-1998 гг., когда тот занимал пост руководителя администрации президента РФ, а затем первого вице-премьера правительства РФ. После чего он работал в РАО «ЕЭС России» все также с Чубайсом, там он занял пост советника руководителя и стал членом совета директоров. С 2008 г. работал с Чубайсом в «Роснано» (изначально «Роснанотехнологии»).
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