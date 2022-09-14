Суд в Москве снова арестовал Гозмана на 15 суток

Штрафы до 5000 руб. или арест до 15 суток за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне были введены законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным в апреле. В частности, речь идет о публичном отождествлении действий руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями руководства и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в ходе Второй мировой войны. Также нарушением будет считаться отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.