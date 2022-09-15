Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве
Автомобиль президента Украины Владимира Зеленского вместе с сопровождающим его кортежем попал в аварию в центре Киева, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в своем аккаунте в Facebook (информационный ресурс, принадлежащий признанной экстремистской и запрещенной в России организации Meta).
«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. <...> Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено», — написал он.
Уточняется, что травмы получил водитель легкового автомобиля, который столкнулся с президентским кортежем. Ему была оказана первая помощь, после чего за ним приехала «скорая».
Зеленский вернулся в Киев из Изюма, где он был накануне, 14 сентября. Сначала о его прибытии на эту территорию писали украинские СМИ, в частности УНИАН и издание «Страна». Позже в Telegram-канале Зеленского появилось подтверждение этой информации.
10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. В пророссийской ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз.
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