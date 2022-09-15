Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

Зеленский вернулся в Киев из Изюма, где он был накануне, 14 сентября. Сначала о его прибытии на эту территорию писали украинские СМИ, в частности УНИАН и издание «Страна». Позже в Telegram-канале Зеленского появилось подтверждение этой информации.