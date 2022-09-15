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Общество

Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

Ведомости

Автомобиль президента Украины Владимира Зеленского вместе с сопровождающим его кортежем попал в аварию в центре Киева, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в своем аккаунте в Facebook (информационный ресурс, принадлежащий признанной экстремистской и запрещенной в России организации Meta).

«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. <...> Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено», — написал он.

Уточняется, что травмы получил водитель легкового автомобиля, который столкнулся с президентским кортежем. Ему была оказана первая помощь, после чего за ним приехала «скорая».

Зеленский вернулся в Киев из Изюма, где он был накануне, 14 сентября. Сначала о его прибытии на эту территорию писали украинские СМИ, в частности УНИАН и издание «Страна». Позже в Telegram-канале Зеленского появилось подтверждение этой информации.

10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. В пророссийской ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных