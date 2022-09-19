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Умер советский космонавт Валерий Поляков

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Скончался советский космонавт Валерий Поляков, передает пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале. Поляков установил рекорд по длительности полета в космос. Ему было 80 лет.

«Всего в активе рекордсмена две космических экспедиции общей продолжительностью 678 суток 16 часов. Его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к полётам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос», — говорится в сообщении.

Поляков родился в 1942 г., в 1960 г. окончил школу № 4 города Тулы. Получил диплом врача в Первом Московском медицинском институте (Сеченовский Университет). В следующем году проходил обучение в клинической ординатуре Института медицинской паразитологии и тропической медицины. По другим данным, после окончания института работал во Всесоюзном НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения имени Н. А. Семашко.

В 1990-е гг. он занимал должность заместителя руководителя полетов в Центре управления по медицинскому обеспечению полетов на станции «Мир». За успешное осуществление полёта 10 апреля 1995 г. ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

С 8 января 1994 по 22 марта 1995 гг. Поляков совершил второй космический полёт в качестве врача-космонавта-исследователя на космическом корабле «Союз ТМ-18» и орбитальном комплексе «Мир» продолжительностью 437 суток 18 часов. Это является абсолютным рекордом продолжительности работы в космосе за один полёт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных