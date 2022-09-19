Умер советский космонавт Валерий Поляков

Поляков родился в 1942 г., в 1960 г. окончил школу № 4 города Тулы. Получил диплом врача в Первом Московском медицинском институте (Сеченовский Университет). В следующем году проходил обучение в клинической ординатуре Института медицинской паразитологии и тропической медицины. По другим данным, после окончания института работал во Всесоюзном НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения имени Н. А. Семашко.