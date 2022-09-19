Умер советский космонавт Валерий Поляков
Скончался советский космонавт Валерий Поляков, передает пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале. Поляков установил рекорд по длительности полета в космос. Ему было 80 лет.
«Всего в активе рекордсмена две космических экспедиции общей продолжительностью 678 суток 16 часов. Его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к полётам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос», — говорится в сообщении.
Поляков родился в 1942 г., в 1960 г. окончил школу № 4 города Тулы. Получил диплом врача в Первом Московском медицинском институте (Сеченовский Университет). В следующем году проходил обучение в клинической ординатуре Института медицинской паразитологии и тропической медицины. По другим данным, после окончания института работал во Всесоюзном НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения имени Н. А. Семашко.
В 1990-е гг. он занимал должность заместителя руководителя полетов в Центре управления по медицинскому обеспечению полетов на станции «Мир». За успешное осуществление полёта 10 апреля 1995 г. ему присвоено звание Героя Российской Федерации.
С 8 января 1994 по 22 марта 1995 гг. Поляков совершил второй космический полёт в качестве врача-космонавта-исследователя на космическом корабле «Союз ТМ-18» и орбитальном комплексе «Мир» продолжительностью 437 суток 18 часов. Это является абсолютным рекордом продолжительности работы в космосе за один полёт.
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