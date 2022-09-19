Роскачество проверит игрушечных монстров Хагги Вагги
Роскачество до конца года намерено провести исследование популярных мягких игрушек Хагги Вагги (Huggy Wuggy), сообщается на сайте ведомства.
В рамках исследования будут закуплены игрушки 20 торговых марок, которые затем проверят на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность. Им также будет дана психолого-педагогическая оценка с привлечением сторонних экспертов о влиянии игрушек на психику ребенка.
Как пояснила депутат Госдумы и врач-педиатр Татьяна Буцкая, с этими игрушками связаны два повода для беспокойства.
«Во-первых, они основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами. Ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей, поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику. Во-вторых, как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, чье качество вызывает серьезные вопросы», – считает она.
Жизненный цикл таких популярных проектов составляет около шести месяцев, из-за чего производители зачастую жертвуют качеством, добавила Буцкая.
В первую очередь исследование затронет игрушки, продающиеся через маркетплейсы, отметили в Роскачестве. В прошлом году было зафиксировано 52 факта нарушения требований технического регламента в категории «Детские игрушки», большинство из них связано с отсутствием или несоответствием маркировки, добавили там.
Хагги Вагги – главный антагонист видеоигры в жанре хоррор Poppy Playtime от студии MOB Games, вышедшей в октябре 2021 г.
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