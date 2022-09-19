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Общество

Роскачество проверит игрушечных монстров Хагги Вагги

Ведомости

Роскачество до конца года намерено провести исследование популярных мягких игрушек Хагги Вагги (Huggy Wuggy), сообщается на сайте ведомства.

В рамках исследования будут закуплены игрушки 20 торговых марок, которые затем проверят на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность. Им также будет дана психолого-педагогическая оценка с привлечением сторонних экспертов о влиянии игрушек на психику ребенка.

Как пояснила депутат Госдумы и врач-педиатр Татьяна Буцкая, с этими игрушками связаны два повода для беспокойства.

«Во-первых, они основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами. Ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей, поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику. Во-вторых, как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, чье качество вызывает серьезные вопросы», – считает она.

Жизненный цикл таких популярных проектов составляет около шести месяцев, из-за чего производители зачастую жертвуют качеством, добавила Буцкая.

В первую очередь исследование затронет игрушки, продающиеся через маркетплейсы, отметили в Роскачестве. В прошлом году было зафиксировано 52 факта нарушения требований технического регламента в категории «Детские игрушки», большинство из них связано с отсутствием или несоответствием маркировки, добавили там.

Хагги Вагги – главный антагонист видеоигры в жанре хоррор Poppy Playtime от студии MOB Games, вышедшей в октябре 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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