Один человек пострадал при взрыве колбы в Институте органической химии в Москве
В московском Институте органической химии в результате взрыва колбы пострадал один человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Предварительно, при взрыве стеклянной колбы пострадал лаборант, у него порезы рук и лица», – сказал собеседник агентства. По его словам, все находящиеся в лаборатории были в защитных костюмах, сейчас она изолирована, проводится проверка.
Взрыв произошел из-за колбы с реагентами, устанавливается, что это было за вещество, на месте работают спасатели и медики, уточнил ТАСС.
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