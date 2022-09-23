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Около 50 000 человек в Москве приняли участие в митинге в поддержку референдумов

Ведомости

На Манежной площади в Москве собралось около 50 000 человек в поддержку проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областях, об этом сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД.

«На митинге в Москве в поддержку референдумов <...> "Своих не бросаем" пришли около 50 000 человек», — рассказали в ведомстве (цит. по «РИА Новости»).

Сегодня, 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на подконтрольной России части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября. Власти Запорожской области обещали объявить первые итоги референдума на следующий день, 28 сентября. 

21 сентября с обращением к гражданам России выступил президент России Владимир Путин, в котором он поддержал идею проведения референдумов. Кроме того, он сообщил, что Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности на территориях, где пройдут референдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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