Около 50 000 человек в Москве приняли участие в митинге в поддержку референдумов

На Манежной площади в Москве собралось около 50 000 человек в поддержку проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областях, об этом сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД.