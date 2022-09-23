Около 50 000 человек в Москве приняли участие в митинге в поддержку референдумов
На Манежной площади в Москве собралось около 50 000 человек в поддержку проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областях, об этом сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД.
«На митинге в Москве в поддержку референдумов <...> "Своих не бросаем" пришли около 50 000 человек», — рассказали в ведомстве (цит. по «РИА Новости»).
Сегодня, 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на подконтрольной России части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября. Власти Запорожской области обещали объявить первые итоги референдума на следующий день, 28 сентября.
21 сентября с обращением к гражданам России выступил президент России Владимир Путин, в котором он поддержал идею проведения референдумов. Кроме того, он сообщил, что Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности на территориях, где пройдут референдумы.
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