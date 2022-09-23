Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации

«На данный момент в нем доступны ответы на главные вопросы о том, кто попадает под частичную мобилизацию и в каком порядке она происходит, как проходит служба, какие меры поддержки действуют для военнослужащих и их семей, как иностранным гражданам заключить контракт», — говорится в сообщении.