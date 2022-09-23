Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации
В Москве запустили чат-бот в Telegram, с помощью которого горожане смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Имя бота — @MobilizationmskBot.
«На данный момент в нем доступны ответы на главные вопросы о том, кто попадает под частичную мобилизацию и в каком порядке она происходит, как проходит служба, какие меры поддержки действуют для военнослужащих и их семей, как иностранным гражданам заключить контракт», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что база знаний чат-бота сформирована на основе информации, предоставленной Минобороны, ей пользуются операторы службы 122.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
Для ответов на вопросы о частичной мобилизации в стране задействована горячая линия 122, заявил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В нынешней ситуации правительство будет собирать самые часто задаваемые вопросы и готовить для них ответы для преждевременного оповещения граждан.
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