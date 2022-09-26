В России выявили минимальное количество случаев COVID-19 с начала сентября
В России за последние сутки выявлено 40 188 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с ковидом. Это минимальный показатель с 6 сентября. Выздоровели за сутки 44 257 человек.
По данным оперштаба, количество госпитализаций за сутки составило 1526 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 21,2%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах, снижение количества госпитализаций произошло в 55 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в ведомстве.
«Наибольшее снижение зафиксировано в Иркутской области на 56,5%, Еврейской автономной области на 46,9%, Калужской области на 34,9% и Севастополе на 19,2%», — говорится в сводке.
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве, в нескольких субъектах, в том числе в Нижегородской и Новосибирской областях, он носит рекомендательный характер.
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