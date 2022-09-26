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Общество

В России выявили минимальное количество случаев COVID-19 с начала сентября

Ведомости

В России за последние сутки выявлено 40 188 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с ковидом. Это минимальный показатель с 6 сентября. Выздоровели за сутки 44 257 человек.

По данным оперштаба, количество госпитализаций за сутки составило 1526 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 21,2%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах, снижение количества госпитализаций произошло в 55 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в ведомстве.

«Наибольшее снижение зафиксировано в Иркутской области на 56,5%, Еврейской автономной области на 46,9%, Калужской области на 34,9% и Севастополе на 19,2%», — говорится в сводке.

Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве, в нескольких субъектах, в том числе в Нижегородской и Новосибирской областях, он носит рекомендательный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных