В Минобороны пообещали не призывать студентов коммерческих вузов в рамках мобилизации
Студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией призыву в ходе частичной мобилизации не подлежат, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют. Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
Министр отметил, что по поручению президента 1 октября завершится подготовка дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено. Также Шойгу исключил призыв женщин в рамках мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Ранее стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.