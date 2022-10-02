Монахов могут призвать на военную службу в ходе частичной мобилизации

Монахи могут быть призваны в рамках частичной мобилизации в России при наличии военного билета, сообщает РБК со ссылкой на горячую линию «122» по вопросам мобилизации. Изданию на горячей линии напомнили, что мобилизации подлежат все граждане России, которые находятся в запасе Вооруженных сил РФ. Специалист пояснил, что если у монаха есть военный билет на руках, то значит он также в запасе.