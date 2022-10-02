Монахов могут призвать на военную службу в ходе частичной мобилизации
Монахи могут быть призваны в рамках частичной мобилизации в России при наличии военного билета, сообщает РБК со ссылкой на горячую линию «122» по вопросам мобилизации. Изданию на горячей линии напомнили, что мобилизации подлежат все граждане России, которые находятся в запасе Вооруженных сил РФ. Специалист пояснил, что если у монаха есть военный билет на руках, то значит он также в запасе.
«Даже если он никогда не служил, но имеет на руках военный билет, он может призваться на частичную мобилизацию», — подчеркнул специалист горячей линии. Он подчеркнул, что монахи являются такими же гражданами РФ, как и другие.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
Такое решение российский лидер охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Он указал на постоянные угрозы в адрес России от западных стран, в частности, поставки вооружения на Украину и удары по территории России. Кроме того, по словам Путина, «в ход пошел и ядерный шантаж»: представители государств НАТО допускают применение против России ядерного оружия.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек.
В связи с проведением частичной мобилизации в этом году осенний призыв начнется на месяц позже — 1 ноября.