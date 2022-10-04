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Нобелевскую премию по физике дали за новаторство в квантовой информатике

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Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2022 г. стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер, сообщил Нобелевский комитет. Ученые удостоены награды «за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».

«Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены», – говорится в релизе Нобелевского комитета.

Результаты исследований квантовой запутанности открыли дорогу разработкам в области квантовых компьютеров, сетей и шифрования, подчеркнули в комитете.

«Мы видим, что работа лауреатов с запутанными состояниями имеет большое значение, даже помимо фундаментальных вопросов интерпретации квантовой механики», – заявил председатель Нобелевского комитета по физике Андрес Ирбек.

По его словам, исследования лауреатов знаменуют собой появление нового вида квантовой технологии.

В 2021 г. Нобелевки по физике были удостоены Сюкуро Манабэ из США, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджио Паризи из Италии за исследование влияния физических систем на климат. Так, Манабэ продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли, а Хассельманн создал модель, которая связывает погоду и климат, отвечая на вопрос, почему климатические модели могут быть надежными, несмотря на изменчивость и хаотичность погоды. Открытия Паризи же позволили понять и описать множество различных и, вероятно, случайных явлений не только в физике, но и в других областях, включая математику, биологию, нейробиологию и машинное обучение.

В 2020 г. Нобелевскую премию по физике получили Роджер Пенроуз (Великобритания), Райнхард Генцель (Германия) и Андреа Гез (США) за исследование черных дыр. Первый доказал связь между наличием черных дыр во Вселенной и общей теорией относительности, а двое других совместно открыли супермассивный компактный объект в центре галактики Млечный путь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных