Нобелевскую премию по физике дали за новаторство в квантовой информатике
Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2022 г. стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер, сообщил Нобелевский комитет. Ученые удостоены награды «за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».
«Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены», – говорится в релизе Нобелевского комитета.
Результаты исследований квантовой запутанности открыли дорогу разработкам в области квантовых компьютеров, сетей и шифрования, подчеркнули в комитете.
«Мы видим, что работа лауреатов с запутанными состояниями имеет большое значение, даже помимо фундаментальных вопросов интерпретации квантовой механики», – заявил председатель Нобелевского комитета по физике Андрес Ирбек.
По его словам, исследования лауреатов знаменуют собой появление нового вида квантовой технологии.
В 2021 г. Нобелевки по физике были удостоены Сюкуро Манабэ из США, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджио Паризи из Италии за исследование влияния физических систем на климат. Так, Манабэ продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли, а Хассельманн создал модель, которая связывает погоду и климат, отвечая на вопрос, почему климатические модели могут быть надежными, несмотря на изменчивость и хаотичность погоды. Открытия Паризи же позволили понять и описать множество различных и, вероятно, случайных явлений не только в физике, но и в других областях, включая математику, биологию, нейробиологию и машинное обучение.
В 2020 г. Нобелевскую премию по физике получили Роджер Пенроуз (Великобритания), Райнхард Генцель (Германия) и Андреа Гез (США) за исследование черных дыр. Первый доказал связь между наличием черных дыр во Вселенной и общей теорией относительности, а двое других совместно открыли супермассивный компактный объект в центре галактики Млечный путь.
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