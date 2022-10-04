Нобелевскую премию по физике дали за новаторство в квантовой информатике

В 2021 г. Нобелевки по физике были удостоены Сюкуро Манабэ из США, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджио Паризи из Италии за исследование влияния физических систем на климат. Так, Манабэ продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли, а Хассельманн создал модель, которая связывает погоду и климат, отвечая на вопрос, почему климатические модели могут быть надежными, несмотря на изменчивость и хаотичность погоды. Открытия Паризи же позволили понять и описать множество различных и, вероятно, случайных явлений не только в физике, но и в других областях, включая математику, биологию, нейробиологию и машинное обучение.