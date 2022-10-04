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Общество

В России появится новый федеральный проект для популяризации науки и технологий

Ведомости

Новый федеральный проект «Популяризация науки и технологий», который будет направлен на развитие научно-просветительской деятельности, будет реализован в России в 2023-2025 гг., сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. Куратором проекта станет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Создание проекта, который инициировало Минобрнауки, одобрил во вторник общественно-экспертный совет, куда вошли представители Российского исторического общества, Российской академии образования, Госдумы, РАН, вузов и НИИ.

В 2020 г. президент России поручил разработать меры господдержки по для популяризации отечественной науки. В качестве одной из таких мер 2021 г. был объявлен Годом науки и технологий. Его продолжением стало Десятилетие науки и технологий, которое проходит с 2022 по 2031 гг.

«Создание федерального проекта по популяризации науки привлечет к ней еще больше внимания, – передает пресс-служба слова замминистра науки и высшего образования Елены Дружининой. – Концентрация ресурсов позволит поддержать медийные проекты, авторы которых доступным языком рассказывают о прогрессивных исследованиях и достижениях российских ученых».

Основные цели проекта — открытость науки для общества, повышение научной грамотности населения, формирование у россиян четкого представления о том, какие инициативы государство и бизнес проводят сегодня в области науки и технологий, а также – привлечение в исследовательскую сферу молодежи и формирование у нее интереса к фундаментальной и прикладной науке. Планируется, что в 2023 г. в мероприятиях проекта примут участие порядка 50 млн россиян разных возрастов и профессий.

В рамках всего проекта пройдут «сотни мероприятий», например, конкурс грантов для популяризаторов науки, «Всероссийский фестиваль NAUKA 0+», Всероссийская премия «За верность науке», выставки достижений результатов отечественной науки и технологий, научно-популярные конкурсы и конференции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных