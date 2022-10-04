В России появится новый федеральный проект для популяризации науки и технологий

Основные цели проекта — открытость науки для общества, повышение научной грамотности населения, формирование у россиян четкого представления о том, какие инициативы государство и бизнес проводят сегодня в области науки и технологий, а также – привлечение в исследовательскую сферу молодежи и формирование у нее интереса к фундаментальной и прикладной науке. Планируется, что в 2023 г. в мероприятиях проекта примут участие порядка 50 млн россиян разных возрастов и профессий.