В России появится новый федеральный проект для популяризации науки и технологий
Новый федеральный проект «Популяризация науки и технологий», который будет направлен на развитие научно-просветительской деятельности, будет реализован в России в 2023-2025 гг., сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. Куратором проекта станет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Создание проекта, который инициировало Минобрнауки, одобрил во вторник общественно-экспертный совет, куда вошли представители Российского исторического общества, Российской академии образования, Госдумы, РАН, вузов и НИИ.
В 2020 г. президент России поручил разработать меры господдержки по для популяризации отечественной науки. В качестве одной из таких мер 2021 г. был объявлен Годом науки и технологий. Его продолжением стало Десятилетие науки и технологий, которое проходит с 2022 по 2031 гг.
«Создание федерального проекта по популяризации науки привлечет к ней еще больше внимания, – передает пресс-служба слова замминистра науки и высшего образования Елены Дружининой. – Концентрация ресурсов позволит поддержать медийные проекты, авторы которых доступным языком рассказывают о прогрессивных исследованиях и достижениях российских ученых».
Основные цели проекта — открытость науки для общества, повышение научной грамотности населения, формирование у россиян четкого представления о том, какие инициативы государство и бизнес проводят сегодня в области науки и технологий, а также – привлечение в исследовательскую сферу молодежи и формирование у нее интереса к фундаментальной и прикладной науке. Планируется, что в 2023 г. в мероприятиях проекта примут участие порядка 50 млн россиян разных возрастов и профессий.
В рамках всего проекта пройдут «сотни мероприятий», например, конкурс грантов для популяризаторов науки, «Всероссийский фестиваль NAUKA 0+», Всероссийская премия «За верность науке», выставки достижений результатов отечественной науки и технологий, научно-популярные конкурсы и конференции.