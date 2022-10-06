Собянин утвердил проект станции метро «Суворовская» на кольцевой линии
Проект первой с 1954 г. станции московского метро «Суворовская» на кольцевой линии был утвержден, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Суворовская» улучшит транспортную доступность спорткомплекса «Олимпийский», который мы сейчас реконструируем, а также районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща, где проживают больше 200 000 москвичей», — написал он.
Собянин уточнил, что новая станция будет расположена между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира». С нее можно будет перейти на станцию «Достоевская» салатовой линии. Вокруг станции будет также построен новый дом по программе реновации, а также общественно-деловой и торгово-развлекательный центры. По словам Собянина, также будут благоустроены все близлежащие территории.
Последняя станция метро кольцевой линии была введена в эксплуатацию 14 марта 1954 г. С тех пор на ней не появлялось новых станций метро. В начале этого года Собянин сообщил о возобновлении работы над строительством «Суворовской», которая была спроектирована еще в 1950-е гг. и должна была носить название «Площадь Коммуны». Впоследствии ее хотели возвести в 1990-е гг., однако тогда от этой идеи отказались из-за технических сложностей и длительности строительства.
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