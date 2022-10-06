Собянин утвердил проект станции метро «Суворовская» на кольцевой линии

Последняя станция метро кольцевой линии была введена в эксплуатацию 14 марта 1954 г. С тех пор на ней не появлялось новых станций метро. В начале этого года Собянин сообщил о возобновлении работы над строительством «Суворовской», которая была спроектирована еще в 1950-е гг. и должна была носить название «Площадь Коммуны». Впоследствии ее хотели возвести в 1990-е гг., однако тогда от этой идеи отказались из-за технических сложностей и длительности строительства.