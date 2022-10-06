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Собянин утвердил проект станции метро «Суворовская» на кольцевой линии

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Проект первой с 1954 г. станции московского метро «Суворовская» на кольцевой линии был утвержден, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Суворовская» улучшит транспортную доступность спорткомплекса «Олимпийский», который мы сейчас реконструируем, а также районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща, где проживают больше 200 000 москвичей», — написал он.

Собянин уточнил, что новая станция будет расположена между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира». С нее можно будет перейти на станцию «Достоевская» салатовой линии. Вокруг станции будет также построен новый дом по программе реновации, а также общественно-деловой и торгово-развлекательный центры. По словам Собянина, также будут благоустроены все близлежащие территории.

Последняя станция метро кольцевой линии была введена в эксплуатацию 14 марта 1954 г. С тех пор на ней не появлялось новых станций метро. В начале этого года Собянин сообщил о возобновлении работы над строительством «Суворовской», которая была спроектирована еще в 1950-е гг. и должна была носить название «Площадь Коммуны». Впоследствии ее хотели возвести в 1990-е гг., однако тогда от этой идеи отказались из-за технических сложностей и длительности строительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных