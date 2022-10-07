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Россияне стали чаще обращаться к нотариусам, адвокатам, грузчикам и психологам

Ведомости

Россияне стали чаще обращаться к услугам нотариусов после объявления в стране частичной мобилизации 21 сентября, следует из результатов исследования онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Доля таких обращений за неделю с 21 по 30 сентября выросла в 6,5 раза по сравнению с предыдущим десятидневным интервалом. При этом в Москве прирост составил 570%, а в Санкт-Петербурге — 861%.

Помимо этого, спрос россиян на консультации адвокатов увеличился в 1,5 раза, а на логистические услуги — на 9%. Представители «Профи» отметили также, что с начала года число обращений к психологам через сервис выросло на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о поддержке референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей, а также о начале частичной мобилизации в стране. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км.

После этого доля россиян с тревожным настроением увеличилась почти в два раза, с 35% до 69%, следует из результатов опроса ФОМ. На этой неделе их доля выросла до 70%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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