Россияне стали чаще обращаться к нотариусам, адвокатам, грузчикам и психологам
Россияне стали чаще обращаться к услугам нотариусов после объявления в стране частичной мобилизации 21 сентября, следует из результатов исследования онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Доля таких обращений за неделю с 21 по 30 сентября выросла в 6,5 раза по сравнению с предыдущим десятидневным интервалом. При этом в Москве прирост составил 570%, а в Санкт-Петербурге — 861%.
Помимо этого, спрос россиян на консультации адвокатов увеличился в 1,5 раза, а на логистические услуги — на 9%. Представители «Профи» отметили также, что с начала года число обращений к психологам через сервис выросло на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о поддержке референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей, а также о начале частичной мобилизации в стране. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км.
После этого доля россиян с тревожным настроением увеличилась почти в два раза, с 35% до 69%, следует из результатов опроса ФОМ. На этой неделе их доля выросла до 70%.
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