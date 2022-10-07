Россияне стали чаще обращаться к нотариусам, адвокатам, грузчикам и психологам

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о поддержке референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей, а также о начале частичной мобилизации в стране. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км.