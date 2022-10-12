Мосгорсуд оставил Яшина в СИЗО

12 июля против политика было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. 13 июля следствие предъявило Яшину обвинение в дискредитации российской армии и распространении фейков о действиях российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3). Яшина арестовали до 12 сентября, защита, в свою очередь, просила ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.