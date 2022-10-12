Газета
Общество

Мосгорсуд оставил Яшина в СИЗО

Ведомости

Московский городской суд признал законным продление ареста муниципальному депутату Илье Яшину (внесен в список физлиц-иноагентов) по делу о распространении фейков про российскую армию, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение суда.

«Постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменений», — сообщил собеседник агентства. В начале сентября суд продлил до 12 ноября арест Яшина.

12 июля против политика было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. 13 июля следствие предъявило Яшину обвинение в дискредитации российской армии и распространении фейков о действиях российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3). Яшина арестовали до 12 сентября, защита, в свою очередь, просила ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

22 июля в Яшин вошел в обновленный список физлиц-иноагентов Минюста вместе с блогером Вероникой Белоцерковской, бывшим депутатом муниципального собрания Щукино Максимом Кацем, актрисой Татьяной Лазаревой и др.

8 августа Мосгорсуд отказался выпускать Яшина из-под стражи и признал законным его арест. Заседание прошло в открытом режиме. Защита Яшина настаивала на том, чтобы сменить меру пресечения с заключения под стражу. Адвокаты заявляли, что политик не будет скрываться.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных