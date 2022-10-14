Минпросвещения попросило правительство об отсрочке для учителей
Минпросвещения России направило в правительство ходатайство о предоставлении школьным учителям отсрочки от призыва по частичной мобилизации, сообщил замглавы ведомства Андрей Корнеев в комментарии ТАСС.
«Соответствующее ходатайство мы направили в правительство, ждем решения правительства и будем всесторонне это продвигать», – сказал он.
В ходатайстве речь идет о всех педработниках, которые подпадают под критерии частичной мобилизации, добавил чиновник. В Минпросвещения теперь ожидают позиции Минобороны и Генштаба и готовы к дальнейшим обсуждениям.
6 октября президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения. В частности, призыву не будут подлежать студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты, те, кто учится в вечернее время, а также студенты духовных образовательных организаций.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день Путин подписал соответствующий указ. Как позже пояснили в Минобороны РФ, призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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