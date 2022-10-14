Экоактивисты облили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога

На опубликованных видео с места произошедшего видно, как девушки облили руки суперклеем и приклеили себя к стене галереи рядом с картиной. Телеканал уточнил, что полотно стоимостью 73 млн фунтов стерлингов, или $82 млн по текущему курсу, находилось под стеклом. Позже в галерее сообщили, что само полотно не получило никаких повреждений — немного пострадала только рама.