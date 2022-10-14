Экоактивисты облили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога
Две активистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» (1888 г.) в Национальной галерее Лондона, об этом сообщает британский телеканал Sky News.
На опубликованных видео с места произошедшего видно, как девушки облили руки суперклеем и приклеили себя к стене галереи рядом с картиной. Телеканал уточнил, что полотно стоимостью 73 млн фунтов стерлингов, или $82 млн по текущему курсу, находилось под стеклом. Позже в галерее сообщили, что само полотно не получило никаких повреждений — немного пострадала только рама.
После того, как девушки вылили суп на картину, посетители галереи стали возмущаться. В ответ на это одна из активисток закричала: «Что стоит больше? Искусство или жизни людей?».
Таким образом активисты хотят заставить правительство остановить все новые лицензии на нефть и газ. В течение последних нескольких дней активисты этой группы блокировали дороги вокруг парламента и в других местах Лондона.
Это не первая акция экоактивистов движения Just stop oil, связанная с картинами знаменитых художников. В частности, в середине июля приклеили себя к копии картины «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в Королевской академии искусств в Лондоне. С помощью этого протестующие хотели призвать правительство Великобритании отменить лицензии на будущую добычу нефти и газа.
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