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Экоактивисты облили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога

Ведомости

Две активистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» (1888 г.) в Национальной галерее Лондона, об этом сообщает британский телеканал Sky News. 

На опубликованных видео с места произошедшего видно, как девушки облили руки суперклеем и приклеили себя к стене галереи рядом с картиной. Телеканал уточнил, что полотно стоимостью 73 млн фунтов стерлингов, или $82 млн по текущему курсу, находилось под стеклом. Позже в галерее сообщили, что само полотно не получило никаких повреждений — немного пострадала только рама. 

После того, как девушки вылили суп на картину, посетители галереи стали возмущаться. В ответ на это одна из активисток закричала: «Что стоит больше? Искусство или жизни людей?».

Таким образом активисты хотят заставить правительство остановить все новые лицензии на нефть и газ. В течение последних нескольких дней активисты этой группы блокировали дороги вокруг парламента и в других местах Лондона. 

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Это не первая акция экоактивистов движения Just stop oil, связанная с картинами знаменитых художников. В частности, в середине июля приклеили себя к копии картины «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в Королевской академии искусств в Лондоне. С помощью этого протестующие хотели призвать правительство Великобритании отменить лицензии на будущую добычу нефти и газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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