Пилота Azur Air сняли с рейса в Анталию из-за частичной мобилизации

В конце сентября «Известия» сообщали, что Минтранс обратился к Минобороны с просьбой включить в бронь от частичной мобилизации специалистов гражданской авиации, в том числе пилотов. Собеседник РБК в одной из авиакомпаний уточнил, что авиаперевозчики пока что не получали от Минтранса и Росавиации официального ответа о бронях для членов экипажей.