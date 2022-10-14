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Пилота Azur Air сняли с рейса в Анталию из-за частичной мобилизации

Ведомости

Рейс Уфа — Анталия авиакомпании Azur Air был задержан из-за остановки пограничниками одного из пилотов воздушного судна. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. 

В Azur Air уточнили, что инцидент произошел 30 сентября. «Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан», — говорится в сообщении. 

В авиакомпании добавили, что в связи с задержкой пассажиров разместили в гостинице и предоставили им еду и напитки. Источник РБК в Azur Air утверждает, что спустя несколько дней после произошедшего пилот вновь начал выполнять рейсы.

О задержке рейса более чем на восемь часов 30 сентября писал телеканал «Вся Уфа». По данным издания, вылет перенесли с 5.50 на 14.00 в связи с заменой экипажа. Источник телеканала говорил, что одному из пилотов был запрещен выезд из России, поскольку он подлежит частичной мобилизации. 

В конце сентября «Известия» сообщали, что Минтранс обратился к Минобороны с просьбой включить в бронь от частичной мобилизации специалистов гражданской авиации, в том числе пилотов. Собеседник РБК в одной из авиакомпаний уточнил, что авиаперевозчики пока что не получали от Минтранса и Росавиации официального ответа о бронях для членов экипажей. 

В то же время замглавы Росавиации Владимир Потешкин в конце сентября призвал авиакомпании ежедневно сообщать о случаях недопуска погранслужбой членов экипажей до международных рейсов из-за частичной мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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