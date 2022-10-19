ВЦИОМ: большинство россиян допустили вмешательство Церкви в общественную жизнь

При этом больше половины опрошенных (58%) отметили, что допускают вмешательство Церкви в общественные и политические дела. Из них около 45% считают, что РПЦ не должна вмешиваться в государственные дела, но должна влиять на общество и его духовную жизнь. Каждый третий убежден в том, что Церковь должна решать только вопросы, связанные с верой и религией (33%). Каждый седьмой (13%) выступил за активное участие Церкви в делах общества и государства.