ВЦИОМ: большинство россиян допустили вмешательство Церкви в общественную жизнь
Каждый третий россиянин (31%) считает, что Русская православная церковь (РПЦ) уделяет слишком много внимания государственным делам, следует из результатов опроса ВЦИОМ, посвященного отношениям Церкви и общества.
При этом больше половины опрошенных (58%) отметили, что допускают вмешательство Церкви в общественные и политические дела. Из них около 45% считают, что РПЦ не должна вмешиваться в государственные дела, но должна влиять на общество и его духовную жизнь. Каждый третий убежден в том, что Церковь должна решать только вопросы, связанные с верой и религией (33%). Каждый седьмой (13%) выступил за активное участие Церкви в делах общества и государства.
«С годами все больше граждан заявляют об активном участии Церкви в общественных и политических делах, однако доля признающих ее влияние на различные сферы жизни, напротив, снижается», — сказано в исследовании.
Уточняется, что доля респондентов, которые считают, что Церковь слишком активна в делах государства и жизни общества, увеличилась на 12 п. п. с 2012 г., тогда на активность РПЦ обращали внимание 19% россиян.
Среди противников активного вмешательства Церкви в светскую жизнь — мужчины (38%), молодежь 18-34 лет (59-45%), россияне с неоконченным и высшим образованием (38%), москвичи и петербуржцы (44%). Против вмешательства Церкви в государственные дела чаще других выступали представители старшего поколения (54%) и активные пользователи телевидения и интернета (52%).
Количество тех, кто считает, что Церковь «строит свои отношения с обществом и государством так, как нужно», напротив, снизилось: за десять лет оно сократилось с 43% до 30%. Доля опрошенных, которые отметили недостаточное влияние Церкви на жизнь общества, уменьшилось на 11 п. п. — до 12%.
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