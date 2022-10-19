Патрушев: около 5 млн жителей Донбасса и юго-востока Украины нашли убежище в России
Порядка 5 млн жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«Около 5 млн жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима», – приводит пресс-служба Кремля его комментарий по итогам заседания Совбеза.
Всего число иностранцев, прибывших в этом году в РФ преимущественно в поисках работы на фоне ослабления коронавирусных ограничений, выросло на треть, отметил Патрушев.
Поддержке прибывших в РФ из пострадавших районов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будет уделено особое внимание в изменениях в действующую Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 гг., подчеркнул он.
«По мере создания безопасных условий в этих регионах государство окажет всестороннее содействие их возвращению к местам постоянного проживания», – сказал Патрушев.
Помимо этого выработаны дополнительные меры по защите россиян за рубежом, пострадавших от «ярой русофобской политики недружественных государств», добавил секретарь Совбеза. Внесены предлагаемые изменения будут до конца текущего года.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Президент также принял решение ввести в восьми приграничных регионах России, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, средний уровень реагирования. В соответствии с этим решением главы указанных регионов смогут принимать решения о временном отселении жителей в безопасные районы.
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