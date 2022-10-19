Патрушев: около 5 млн жителей Донбасса и юго-востока Украины нашли убежище в России

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Президент также принял решение ввести в восьми приграничных регионах России, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, средний уровень реагирования. В соответствии с этим решением главы указанных регионов смогут принимать решения о временном отселении жителей в безопасные районы.