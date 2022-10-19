ВШЭ и правительство ЛНР стали стратегическими партнерами в академической сфере
Ректор НИУ-ВШЭ Никита Анисимов провел встречу с врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником и председателем правительства республики Сергеем Козловым, в ходе которой стороны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в образовательной и научно-исследовательской сферах, сообщается на сайте университета.
В пресс-службе ВШЭ отметили, что университет теперь станет экспертным центром для вузов ЛНР, что позволит вузам республики плавнее войти в российское академическое пространство.
«Соглашение предполагает взаимодействие по очень широкому спектру вопросов. Мы как правительственный университет будем помогать развивать различные направления как с экспертной, так и с профессиональной точки зрения. Мы точно знаем, что передавать опыт нужно деликатно и с уважением к традициям», – заявил Анисимов.
В рамках сотрудничества будут разработаны и запущены программы развития луганских вузов, программы мобильности академических сотрудников, студентов университетов ЛНР и др. Сотрудничество в научной сфере коснется разработки и реализации совместных исследовательских проектов, проведения конференций, семинаров, круглых столов и др.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии в состав России четырех регионов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.