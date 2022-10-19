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ВШЭ и правительство ЛНР стали стратегическими партнерами в академической сфере

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Ректор НИУ-ВШЭ Никита Анисимов провел встречу с врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником и председателем правительства республики Сергеем Козловым, в ходе которой стороны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в образовательной и научно-исследовательской сферах, сообщается на сайте университета.

В пресс-службе ВШЭ отметили, что университет теперь станет экспертным центром для вузов ЛНР, что позволит вузам республики плавнее войти в российское академическое пространство. 

«Соглашение предполагает взаимодействие по очень широкому спектру вопросов. Мы как правительственный университет будем помогать развивать различные направления как с экспертной, так и с профессиональной точки зрения. Мы точно знаем, что передавать опыт нужно деликатно и с уважением к традициям», – заявил Анисимов.

В рамках сотрудничества будут разработаны и запущены программы развития луганских вузов, программы мобильности академических сотрудников, студентов университетов ЛНР и др. Сотрудничество в научной сфере коснется разработки и реализации совместных исследовательских проектов, проведения конференций, семинаров, круглых столов и др.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии в состав России четырех регионов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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