ВШЭ и правительство ЛНР стали стратегическими партнерами в академической сфере

«Соглашение предполагает взаимодействие по очень широкому спектру вопросов. Мы как правительственный университет будем помогать развивать различные направления как с экспертной, так и с профессиональной точки зрения. Мы точно знаем, что передавать опыт нужно деликатно и с уважением к традициям», – заявил Анисимов.