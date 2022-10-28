Траты россиян на антидепрессанты с начала года выросли на 70%

«За девять месяцев этого года россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма затрат жителей России на эти лекарства в 2022 году оказалась на 70% больше, чем в прошлом году, и достигла 5 млрд руб.», – говорится в сообщении.