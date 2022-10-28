Траты россиян на антидепрессанты с начала года выросли на 70%
С января 2022 г. россияне потратили на антидепрессанты около 5 млрд руб., что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«За девять месяцев этого года россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма затрат жителей России на эти лекарства в 2022 году оказалась на 70% больше, чем в прошлом году, и достигла 5 млрд руб.», – говорится в сообщении.
Наибольшим спросом антидепрессанты пользовались в этом году в Москве (1300 упаковок на 10 000 взрослых жителей), Санкт-Петербурге (1200), Московской области (976), Карелии (939) и Ростовской области (909). Совокупный рост поставок антидепрессантов на отечественный рынок составил при этом 32%.
Сумма затрат на успокоительные препараты с начала года выросла на 56% и достигла 13,9 млрд руб. Чаще остальных такие препараты покупали жители Псковской (14 000 упаковок на 10 00 взрослых жителей), Тверской (13 000), Тамбовской (12 900), Липецкой (12 800) и Смоленской областей (12 700), рассказали в ЦРПТ.
Продажи успокоительных препаратов с 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация в России, и по 25 сентября выросли в натуральном выражении на 38% по сравнению с аналогичным периодом августа, писали ранее «Ведомости». По данным ФОМ, после объявления в РФ частичной мобилизации доля россиян с тревожностью выросла почти в два раза.
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