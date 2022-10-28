Первая рабочая неделя ноября будет короткой из-за Дня народного единства
Выходные следующей недели будут на один день длиннее из-за государственного праздника Дня народного единства 4 ноября, об этом напомнил юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в разговоре с «РИА Новости».
«Первая рабочая неделя (ноября. — ред.) для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 1 по 3 ноября рабочие дни», — сказала она.
По словам Нечаевой, предпраздничный четверг 3 ноября будет на один час короче. Она напомнила, что длинные выходные не должны повлиять на зарплату сотрудников, в том числе и тех, кто получает почасовую оплату. Работодатель должен выплатить им вознаграждение.
Привлечь сотрудника к работе в нерабочие дни можно только с его согласия, при этом смены должны оплачиваться в двойном размере. В случае неисполнения этих требований работодателю грозит штраф, объяснила юрист.
Однако это правило не распространяется на сотрудников, которые работают по сменному графику, у которых рабочие и выходные дни не совпадают с общепринятыми. Для них смены в субботу и воскресенье дополнительно не оплачиваются, если в эти дни они должны были работать по графику.
Всего в 2022 г. было шесть коротких рабочих недель из-за праздничных выходных, следует из утвержденного правительством графика праздничных дней.
В 2023 г. будет семь праздничных периодов. Согласно утвержденному календарю на 2023 г., из 365 дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 92 и 26 соответственно, общее количество выходных дней в 2023 г. с учетом 31 декабря 2022 г. составит 119 дней.
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