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Общество

Власти Севастополя ограничат доступ к трансляциям видео с камер наблюдения

Ведомости

Доступные ранее для гражданских лиц трансляции с камер видеонаблюдения в Севастополе будут закрыты, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Что касается выкладывания видеосвидетельств. <...> По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонабоюдения будут закрыты», — сказал глава города (цитата по ТАСС).

Он добавил, что это ограничение будет действовать, пока не отменят введенный ранее средний уровень реагирования. Развозжаев уточнил, что на всех видеозаписях, выложенных 29 октября частными лицами, присутствуют только взрывы беспилотников противника.

Ранее по теме: В Севастополе сообщили о ночной атаке БПЛА на Балаклавскую ТЭС

Утром в субботу Развозжаев сообщил, что в акватории Севастопольской бухты корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов. По данным властей города, рейд в Севастополе временно перекрыт, движение катеров и паромов остановлено.

Позднее губернатор уточнил, что системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников с 4.30 утра субботы в течение нескольких часов. Все БПЛА были сбиты. Российские военные также уничтожили надводный беспилотник. Объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки не пострадали, но в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло. Развозжаев заявил, что субботняя атака беспилотников в акватории Севастополя стала самой массированной с начала специальной военной операции на Украине.

Ранее на этой неделе Развожаев сообщал о ночной атаке БПЛА на Балаклавскую ТЭС, в результате которой загорелся один из трансформаторов. По его словам, беспилотник так и не достиг своей цели — он был сбит средствами радиолокационной защиты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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