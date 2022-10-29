Володин напомнил о вступлении в силу новых законов в ноябре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих с ноября в силу нововведениях в российском законодательстве. Среди них — законы о новых возможностях для бизнеса, а также нормы, касающиеся передачи данных о заемщиках — участниках специальной военной операции, имеющих право на кредитные каникулы.