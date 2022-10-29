Володин напомнил о вступлении в силу новых законов в ноябре
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих с ноября в силу нововведениях в российском законодательстве. Среди них — законы о новых возможностях для бизнеса, а также нормы, касающиеся передачи данных о заемщиках — участниках специальной военной операции, имеющих право на кредитные каникулы.
«Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Согласно новому закону, кредиторы с 23 ноября смогут запросить информацию о праве мобилизованных на кредитные каникулы у ФНС, которая получат соответствующие данные у Минобороны.
Кроме того, с 1 ноября в стране стартует эксперимент по предоставлению права на открытое ПО. Программа продлится до 30 апреля 2024 г. Эксперимент задуман для развития сферы открытого ПО.
Все, кто захочет перевести отечественные ценные бумаги из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке, до 10 ноября включительно могут подать соответствующее заявление на конвертацию депозитарных расписок в российские акции.
Также с 12 ноября у госкомпаний появится возможность оказывать разные виды помощи своим поставщикам из разряда малого и среднего предпринимательства. Речь идет о финансовой, правовой, методической, информационной и других видах поддержки.
Офицеры, уволенные со службы с правом ношения формы, получат разрешение носить наградные кортики без регистрации в Росгвардии. Регистрировать такое оружие обязаны будут только наследники.