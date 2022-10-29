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Общество

Володин напомнил о вступлении в силу новых законов в ноябре

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих с ноября в силу нововведениях в российском законодательстве. Среди них — законы о новых возможностях для бизнеса, а также нормы, касающиеся передачи данных о заемщиках — участниках специальной военной операции, имеющих право на кредитные каникулы.

«Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Согласно новому закону, кредиторы с 23 ноября смогут запросить информацию о праве мобилизованных на кредитные каникулы у ФНС, которая получат соответствующие данные у Минобороны.

Кроме того, с 1 ноября в стране стартует эксперимент по предоставлению права на открытое ПО. Программа продлится до 30 апреля 2024 г. Эксперимент задуман для развития сферы открытого ПО.

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Все, кто захочет перевести отечественные ценные бумаги из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке, до 10 ноября включительно могут подать соответствующее заявление на конвертацию депозитарных расписок в российские акции.

Также с 12 ноября у госкомпаний появится возможность оказывать разные виды помощи своим поставщикам из разряда малого и среднего предпринимательства. Речь идет о финансовой, правовой, методической, информационной и других видах поддержки.

Офицеры, уволенные со службы с правом ношения формы, получат разрешение носить наградные кортики без регистрации в Росгвардии. Регистрировать такое оружие обязаны будут только наследники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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