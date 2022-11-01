Росавиация продлила режим ограничения полетов до 9 ноября
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России до 9 ноября 2022 г., об этом сообщается на сайте ведомства.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — напомнили в Росавиации.
В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям совершать полеты по альтернативным маршрутам — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Уточняется, что все остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали, в предыдущий раз — до 3 ноября. Таким образом 11 аэропортов остаются закрытыми уже больше полугода.
Накануне, 31 октября, замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что за 10 месяцев 2022 г. российские авиакомпании перевезли 80 млн пассажиров, что на 15% меньше относительно того же периода прошлого года. По оценкам Минтранса, перевозки по итогам года будут «чуть меньше» запланированных ранее 100 млн человек из-за длительного закрытия 11 южных аэропортов, отметил Чалик.
17 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительную поддержку закрытым аэропортам. Объем субсидий превысит 2 млрд руб. на возмещение операционных расходов. Всего в 2022 г. на поддержку аэропортов будет направлено свыше 7,5 млрд руб., уточнил Мишустин.
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