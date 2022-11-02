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Общество

В Рыбинске мужчина с ножом напал на сотрудницу школы

Ведомости

Мужчина пришел с ножом в одну из школ Рыбинска и в ходе ссоры убил свою бывшую сожительницу, работавшую в канцелярии, сообщило Управление МВД России по Ярославской области в своем Telegram-канале.

«Неизвестный пришел в школу на улице Баженова... в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы он причинил ей ножевое ранение, в результате чего она скончалась», – говорится в сообщении.

Нападавший также ранил другую сотрудницу и себя самого, она оба были госпитализированы. На месте происшествия работают оперативники, обстоятельства преступления выясняются.

Детей в самой школе из-за каникул не было, подчеркнули в областном правительстве, передает ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных