В Рыбинске мужчина с ножом напал на сотрудницу школы
Мужчина пришел с ножом в одну из школ Рыбинска и в ходе ссоры убил свою бывшую сожительницу, работавшую в канцелярии, сообщило Управление МВД России по Ярославской области в своем Telegram-канале.
«Неизвестный пришел в школу на улице Баженова... в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы он причинил ей ножевое ранение, в результате чего она скончалась», – говорится в сообщении.
Нападавший также ранил другую сотрудницу и себя самого, она оба были госпитализированы. На месте происшествия работают оперативники, обстоятельства преступления выясняются.
Детей в самой школе из-за каникул не было, подчеркнули в областном правительстве, передает ТАСС.
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