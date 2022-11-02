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Общество

В Москве задержали предполагаемого виновника ДТП с грузовиком и такси

Ведомости

В Москве задержали 27-летнего водителя, находившегося за рулем самосвала, который врезался в такси на улице 1905 года, сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

«27-летний виновник ДТП на ул. 1905 года задержан», – говорится в сообщении.

ДТП произошло ранее сегодня. По информации МВД, водитель самосвала при движении в крайней правой полосе на большой скорости врезался в припаркованное у автобусной остановки такси, которое по инерции совершило столкновение с пассажирским автобусом, стоявшим перед ним. 

В результате трагедии погибли 30-летний водитель такси из Нижегородской области и 34-летняя москвичка, которая села в машину за несколько секунд до аварии. Водитель грузовика скрылся с места происшествия, уточнили там.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). По этой статье водителю грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных