В Москве задержали предполагаемого виновника ДТП с грузовиком и такси

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). По этой статье водителю грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.