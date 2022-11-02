В Москве задержали предполагаемого виновника ДТП с грузовиком и такси
В Москве задержали 27-летнего водителя, находившегося за рулем самосвала, который врезался в такси на улице 1905 года, сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.
«27-летний виновник ДТП на ул. 1905 года задержан», – говорится в сообщении.
ДТП произошло ранее сегодня. По информации МВД, водитель самосвала при движении в крайней правой полосе на большой скорости врезался в припаркованное у автобусной остановки такси, которое по инерции совершило столкновение с пассажирским автобусом, стоявшим перед ним.
В результате трагедии погибли 30-летний водитель такси из Нижегородской области и 34-летняя москвичка, которая села в машину за несколько секунд до аварии. Водитель грузовика скрылся с места происшествия, уточнили там.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). По этой статье водителю грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
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