ВЦИОМ: доля россиян, чувствующих народное единство, за год возросла почти в 2 раза
Доля россиян, которые ощущают сплоченность российского общества, за год выросла в 1,8 раза — с 31 до 56%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Уточняется, что это максимальный показатель за весь период измерений. За десять лет показатель увеличился в 2,5 раза — с 23 до 56%. Сегодняшнее значение максимально приближено к тем, которые были зафиксированы в 2015 и 2017 гг., когда сплочение общества ощущали также больше половины опрошенных — тогда этот показатель находился на уровне 54%.
Вместе с тем за десять лет снизилось число тех, кто уверен, что народного единства скорее нет. В этом году такой позиции придерживаются больше трети россиян (37%), в то время как в 2012 г. — каждый второй (56%).
Сплоченность общества равномерно ощущается во всех социальных и демографических группах, небольшие колебания есть в зависимости от региона проживания респондентов. В частности, чаще о народном единстве говорят в населенных пунктах с численностью до 100 000 человек (62%), чем в Москве и Санкт-Петербурге (45%).
При этом о том, что ощущение народного единства возросло, говорят не только статистические данные. Каждый второй россиянин (49%) отметил, что за последний год заметил усиление чувства общественной сплоченности, 17% считают, что оно, напротив, ослабело. 28% россиян считают, что в этом вопросе не произошло никаких изменений.
28% из тех, кто считает, что народное единство существует, назвали спецоперацию и отношение западных стран к России основным консолидирующим фактором. 15% считают, что на народное единство влияние оказывают мирное сожительство наций друг с другом, 9% — патриотизм и поддержка одной политики. Каждый двенадцатый (8%) считает, что в основе сплоченности общества лежит менталитет, воспитание и культура.
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