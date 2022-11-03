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ВЦИОМ: доля россиян, чувствующих народное единство, за год возросла почти в 2 раза

Ведомости

Доля россиян, которые ощущают сплоченность российского общества, за год выросла в 1,8 раза — с 31 до 56%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. 

Уточняется, что это максимальный показатель за весь период измерений. За десять лет показатель увеличился в 2,5 раза — с 23 до 56%. Сегодняшнее значение максимально приближено к тем, которые были зафиксированы в 2015 и 2017 гг., когда сплочение общества ощущали также больше половины опрошенных — тогда этот показатель находился на уровне 54%.

Вместе с тем за десять лет снизилось число тех, кто уверен, что народного единства скорее нет. В этом году такой позиции придерживаются больше трети россиян (37%), в то время как в 2012 г. — каждый второй (56%).

Сплоченность общества равномерно ощущается во всех социальных и демографических группах, небольшие колебания есть в зависимости от региона проживания респондентов. В частности, чаще о народном единстве говорят в населенных пунктах с численностью до 100 000 человек (62%), чем в Москве и Санкт-Петербурге (45%).

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При этом о том, что ощущение народного единства возросло, говорят не только статистические данные. Каждый второй россиянин (49%) отметил, что за последний год заметил усиление чувства общественной сплоченности, 17% считают, что оно, напротив, ослабело. 28% россиян считают, что в этом вопросе не произошло никаких изменений.

28% из тех, кто считает, что народное единство существует, назвали спецоперацию и отношение западных стран к России основным консолидирующим фактором. 15% считают, что на народное единство влияние оказывают мирное сожительство наций друг с другом, 9% — патриотизм и поддержка одной политики. Каждый двенадцатый (8%) считает, что в основе сплоченности общества лежит менталитет, воспитание и культура.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных