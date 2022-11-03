ВЦИОМ: доля россиян, чувствующих народное единство, за год возросла почти в 2 раза

Уточняется, что это максимальный показатель за весь период измерений. За десять лет показатель увеличился в 2,5 раза — с 23 до 56%. Сегодняшнее значение максимально приближено к тем, которые были зафиксированы в 2015 и 2017 гг., когда сплочение общества ощущали также больше половины опрошенных — тогда этот показатель находился на уровне 54%.