Путин пошутил про отключение света в «Москва-Сити» перед докладом Решетникова

«Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад», — сказал Путин, передавая слово Решетникову. Перед выступлением министр сообщил, что электричество восстановилось. Агентство отмечает, что до этого на мониторе, который установлен в рабочем кабинете Путина, было видно, что Решетников сидит в своем кабинете, погруженном в полумрак.