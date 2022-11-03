Путин пошутил про отключение света в «Москва-Сити» перед докладом Решетникова
Во время совещания президент РФ Владимир Путин в шутливом тоне выразил надежду, что ремонт электросетей в деловом центре «Москва-Сити» не помешает министру экономического развития Максиму Решетникову выступить с докладом, пишет ТАСС.
«Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад», — сказал Путин, передавая слово Решетникову. Перед выступлением министр сообщил, что электричество восстановилось. Агентство отмечает, что до этого на мониторе, который установлен в рабочем кабинете Путина, было видно, что Решетников сидит в своем кабинете, погруженном в полумрак.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что в трех башнях «Москва-Сити» отключилась электроэнергия. Сигнализация сработала вечером в четверг, пожар не обнаружили, сообщили в МЧС агентству. Причиной отключения электричества в IQ-квартале в деловом центре «Москва-Сити» стал скачок напряжения. Около 100 человек были эвакуированы из здания. Позже электроснабжение восстановилось.
Уточняется, что в IQ-квартале находится помещения Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.